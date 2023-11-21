«КМ-строй» опередил кредиторов

По упрощенной процедуре ликвидируемого должника обанкротился подрядчик воронежских социальных объектов ООО «КМ-строй» Евгения Катюшкина (глава местной дилерской группы «Мотор ленд») и Андрея Матвеева. Компания заявила о более чем 900 млн руб. долгов. «КМ-строй» стал известен после срыва строек школы и двух спортобъектов общей стоимостью 1,6 млрд руб., что стало причиной его включения в реестр недобросовестных поставщиков. Оба совладельца «КМ-строя» — фигуранты уголовных дел. По мнению юристов, взыскать долги с подрядчика теперь получится только через процедуру банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основные кредиторы «КМ-строя» — областное министерство строительства и администрация Новохоперского района

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Основные кредиторы «КМ-строя» — областное министерство строительства и администрация Новохоперского района

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «КМ-строй» в конце минувшей недели. Конкурсное производство введено на шесть месяцев по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Управляющим назначен Алексей Катаев из союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». Его отчет планируется рассмотреть 7 мая.

С иском о банкротстве из-за 25,8 млн руб. долга в августе обратилось воронежское ООО «Компания Юг» Сергея Воротынцева. Задолженность в 30,3 млн руб. ранее была подтверждена в ростовском арбитражном суде и в июне частично погашена. В середине ноября компания уступила права требования некоему ООО «Спецстройпроект».

Параллельно учредители заявили о намерении добровольно ликвидировать «КМ-строй», следует из судебной документации. По данным должника, общий объем неисполненных обязательств перед 107 кредиторами превысил 900 млн руб., а долги по зарплате составили более 1 млн. Основные кредиторы — областное министерство строительства (более 210 млн руб.) и администрация Новохоперского района (более 140 млн руб.). Активы должника, по собственной оценке, составляют примерно 900 млн.

По данным Rusprofile, ООО «КМ-строй» зарегистрировано в Воронеже в 2010 году для разборки и сноса зданий. В 2022 году общество сменило юридический адрес на московский. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 268 млн руб., чистая прибыль — 825 тыс. руб. Директором с октября 2023 года является Александр Киршинов. Совладельцы — Евгений Катюшкин (51%) и Андрей Матвеев (49%).

С 2011 года компания получила 31 госконтракт на 4,6 млрд руб., в том числе за пределами Воронежской области. Крупнейший — на строительство школы в Новохоперске за 1,1 млрд руб.

Этим летом «КМ-строй» сорвал контракт на строительство школы: ее должны были сдать в августе, но к середине месяца объект был готов на 33%. После этого компания во второй раз попала в реестр недобросовестных поставщиков, первое включение было в 2022-м — из-за не полностью выполненных работ по капремонту многоквартирных домов. Еще до первого попадания в список она получила несколько крупных подрядов, в том числе на школу. Также в 2023 году «КМ-строй» отказался от завершения строительства двух спортобъектов — футбольного манежа в Воронеже за 364,4 млн руб. и комплекса с бассейном в Борисоглебске за 133,6 млн руб.

Стоимость выполненных работ по контракту на манеж составляет 98,9 млн руб., следует из документации о закупке. В воронежском отделении Общероссийского народного фронта заявили, что «КМ-строй» не вернул властям почти весь аванс в размере 250 млн. ОНФ попросил СКР провести доследственную проверку стройки. В облправительстве сообщили, что 17 ноября договор на завершение работ был заключен с ООО «Регионжилстрой», которое должно сдать манеж в мае 2024-го. Сейчас объект возведен более чем на 40%. Контракт заключен без проведения торгов на 244,5 млн. На остальные объекты, от работ на которых отказался «КМ-строй», также вышли новые подрядчики.

«Уполномоченные структуры облправительства намерены вести максимально возможную претензионную работу в судах, чтобы добиться возвращения необоснованно полученных подрядчиком денег. И рассчитывают на помощь правоохранителей. Тем более что активы Евгения Катюшкина в Воронеже оцениваются в гораздо большую сумму, чем 200 млн руб.»,— рассказал «Ъ-Черноземье» источник в облправительстве.

Евгений Катюшкин возглавляет местную дилерскую группу «Мотор ленд». По данным Rusprofile, помимо «КМ-строя» в разных долях ему принадлежат семь компаний, занимающихся торговлей автомобилями, а также консалтинговая фирма, оператор автостоянок и уже ликвидированный торговец запчастями. Андрей Матвеев руководит застройщиком «Альянс-М» и владел ликвидированным «Строем-М».

В отношении обоих владельцев ООО есть уголовные дела. Евгений Катюшкин обвиняется в мошенничестве с НДС более чем на 300 млн руб., Андрей Матвеев — в хищении в качестве директора «КМ-строя» более 31 млн руб. при строительстве школы — детского сада в Грибановском районе.

В арбитражном суде уже взыскивается часть средств по воронежским подрядам «КМ-строя». Администрация Грибановского района истребовала с компании в двух инстанциях 3,2 млн руб. неосновательного обогащения при работах на соцобъекте. Региональная прокуратура взыскивает 17,8 млн руб. убытков из-за неисполнения одного из контрактов, а минстрой — 1,2 млн руб. за ненадлежащее строительство дома престарелых в Грибановском районе.

Евгений Катюшкин отказался от комментариев. Андрей Матвеев пояснил «Ъ-Черноземье», что к банкротству «КМ-строя» привела «критическая масса неквалифицированных управленческих решений». «Я перестал руководить компанией в июле 2021 года, после этого директорами побывали несколько человек, и это в ситуации исполнения крупных заказов, которые требуют особенного внимания»,— пояснил он.

По словам господина Матвеева, его увольнению «предшествовало давление силовых ведомств». «Я давно не участвую в управлении и не получаю прибыли, но не могу продать свою долю, так как это не предусмотрено уставом. Кроме того, доля арестована следствием»,— добавил он.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников подчеркнул, что кредиторы должны подать заявления об установлении своих требований именно в ходе процедуры банкротства. По его словам, они смогут вернуть средства по ее итогам за счет нескольких факторов: «Это активы должника, оспаривание управляющим так называемых „вредоносных“ сделок, совершенных в течение трех предшествующих лет, и взыскание ущерба с контролирующих лиц — руководителя или учредителей».

Господин Валежников отметил, что этому может способствовать независимый управляющий: «Суд назначил независимое лицо, так как установлена аффилированность "Компании Юг" и "КМ-строя", что исключило принятие кандидатуры "Компании Юг"». При этом, добавил он, заявленные активы банкрота еще должны быть инвентаризированы: «Не факт, что они имеются и их стоимость выше 900 млн руб.».

Александр Прытков