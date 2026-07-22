Без должной осмотрительности

Во всех регионах Черноземья в первой половине 2026 года выросло число банкротств компаний несмотря на сокращение бакротной динамики показателя по итогам полного прошлого года, следует из данных «Федресурса». Наиболее заметное увеличение — в Курской области, где количество процедур увеличилось более чем вдвое. Банкротства граждан и индивидуальных предпринимателей в макрорегионе, напротив, почти везде сократились. Эксперты отмечают активную кампанию ФНС в отношении должников и чувствительность АПК к дорогим кредитам.

Банкротства бизнеса в Черноземье в 2026 году стали следствием проблем в 2024–2025-х, считают эксперты

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В первом полугодии 2026 года во всех регионах Черноземья увеличилось число банкротств компаний и крестьянско-фермерских хозяйств по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом свидетельствуют данные «Федресурса».

Наиболее заметно количество корпоративных банкротств выросло в Курской области — более чем вдвое, с 11 до 25 процедур конкурсного производства.

В Тамбовской области число банкротств юрлиц и КФХ увеличилось на 83% — с 12 до 22.

В Липецкой области — на 82% (с 11 до 20).

В Орловской — на 75% (с четырех до семи).

В Белгородской — на 25% (с 20 до 25).

А в Воронежской — на 10,7% (с 28 до 31). Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», среди юрлиц, обанкротившихся (введено конкурсное производство) в макрорегионе за полугодие, есть сравнительно известные и крупные организации. К примеру, в их числе крупный производитель яблок из Воронежской области ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания», управляющее недвижимостью в Липецке ООО «Элекс бизнес». Банкротом была признана трикотажная фабрика ЗАО «Тамбовчанка». В Белгороде обанкрочено АО «Виогем» — крупнейший в России специализированный научный центр в области горного дела.

В то же время число банкротств граждан и индивидуальных предпринимателей в макрорегионе сократилось в большинстве областей Черноземья. В Тамбовской области за полгода зафиксировано 1,8 тыс. признаний граждан и ИП несостоятельными — на 36% меньше, чем годом ранее (2,8 тыс.).

В Орловской области количество потребительских банкротств сократилось на 26% — с 1,9 тыс. до 1,4 тыс.

В Белгородской — на 19%, с 3,2 до 2,6 тыс.

В Курской — на 18%, с 1,7 до 1,4 тыс.

В Воронежской — на 4%, с 2,7 до 2,6 тыс.

Единственным регионом Черноземья, где число банкротств граждан незначительно выросло, стала Липецкая область: показатель увеличился на 1%, с 2 020 до 2 041.

Число внесудебных банкротств физлиц также уменьшилось в большинстве регионов Черноземья. В Курской области количество таких процедур сократилось на 40% — с 345 до 208.

В Белгородской области — на 24%, с 306 до 234.

В Тамбовской — на 10%, со 192 до 173.

В Липецкой — на 4%, с 343 до 329.

В Воронежской области показатель незначительно вырос на 2,5% — с 716 до 734.

Исключением стала Орловская область, где количество внесудебных банкротств увеличилось значительно, на 18% — со 105 до 124 процедур.

По итогам 2025 года в Черноземье фиксировались обратные тенденции: число корпоративных банкротств сократилось, а потребительских — выросло. В частности, наиболее заметно в макрорегионе количество несостоятельных компаний снизилось в Курской области — на 57,8%, а число банкротств граждан выросло в Воронежской — на 77,5%.

Динамика внесудебных банкротств была более сдержанной: в большинстве областей макрорегиона был зафиксирован рост в пределах 20%.

В России в целом в первом полугодии 2026 года число банкротств юрлиц выросло на 10,8% год к году — до 3,55 тыс. Количество несостоятельных граждан и ИП в стране также увеличилось на 6,8% — до 277,5 тыс. Число начатых через МФЦ процедур внесудебного банкротства физлиц выросло на 9,1%, до 34,3 тыс.

Финансовый эксперт, специалист по реструктуризации задолженности Тимур Хлебников отмечает, что в последние месяцы ФНС стала проявлять «высокую активность» в отношении компаний-должников. «Число заявлений от налоговой выросло в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом. Государство стало жестче закрывать нежизнеспособные компании. Мы получили отложенный эффект тяжелых 2024–2025 годов. Высокая ключевая ставка, рост налоговой нагрузки и издержек сделали обслуживание долгов неподъемным. Банки перестали идти на высокорисковые реструктуризации, а компании, исчерпав ресурсы, стали чаще прибегать к банкротству»,— полагает эксперт. Сокращение числа потребительских банкротств господин Хлебников объясняет усложнением самой процедуры: «Она стала дорогой и непрозрачной для тех, кто просто хочет обнулить кредиты. Волна легких банкротств пришлась на предыдущие периоды. Сейчас в процедуре остаются только те, у кого действительно безвыходная ситуация». Арбитражный управляющий из Воронежской области Виталий Нерезов также считает, что многие процедуры банкротства компаний, начатые в 2026-м, связаны с проблемами, накопившимися за предыдущие два года. «Основные причины банкротств — дорогие кредиты, рост расходов на сырье, перевозки, ремонт оборудования и оплату труда. В Черноземье особенно чувствительны к этому сельское хозяйство, переработка, строительство и торговля. В этих отраслях расходы возникают сразу, а выручка поступает через несколько месяцев»,— говорит господин Нерезов. Эксперт добавляет, что снижение числа судебных процедур банкротства граждан «не обязательно означает улучшение финансового положения населения»: «Многие граждане, которые длительное время не могли платить по кредитам, уже воспользовались процедурой. После периода быстрого роста число новых банкротств постепенно стабилизируется. Банки также стали осторожнее кредитовать заемщиков с высокой долговой нагрузкой». Партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков обращает внимание, что опередивший тенденцию рост корпоративных банкротств в Курской области обусловлен «общеэкономическими факторами и спецификой региона». «В 2024–2025 годах Курская область прошла через вторжение и боевые действия в приграничных районах. Такое положение создает риски для бизнеса, поскольку нарушаются логистические цепочки, снижается инвестиционная активность. Отдельные предприятия вынуждены ограничивать или приостанавливать деятельность, возрастают расходы на обеспечение непрерывности работы. Для компаний, которые уже имели высокую долговую нагрузку, такие обстоятельства могли стать критическими»,— резюмировал юрист.

Егор Якимов, Сергей Калашников