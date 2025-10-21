Еще НИИ время

В Белгороде по иску ВТБ введена первая стадия банкротства в крупнейшем в РФ специализированном научном центре в области горного дела НИИ «Виогем» (после приватизации входит в ГК «Канекс»). Это единственный в стране исследовательский институт, занимающийся проблемами осушения месторождений. Как выяснил «Ъ-Черноземье», пытаясь не допустить сокращения 160 сотрудников, институт договорился об их трудоустройстве с Белгородским госуниверситетом (БелГУ). Ценность «Виогема» — в кадрах и научных разработках, а не в активах, которые могут распродать в ходе банкротства, напоминают эксперты.

Как минимум часть сотрудников банкротящегося НИИ «Виогем» смогут продолжить работу в БелГУ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

20 октября белгородский арбитраж ввел процедуру наблюдения (первая и предварительная стадия банкротства, в ходе которой находящееся на грани разорения предприятие все еще может продолжать работу) в отношении НИИ «Виогем». Суд удовлетворил поданный в июне иск ВТБ. Кредитор просил утвердить временным управляющим Андрея Рыжова, сумма требований составляет 2,8 млрд руб., следует из материалов арбитража. Резолютивная часть решения еще не опубликована.

На фоне начала банкротства НИИ пытается сохранить научный коллектив и производственную базу. Как сообщил «Ъ-Черноземье» его гендиректор Сергей Серый, институт планирует продолжать разработки в будущем совместно с БелГУ.

«Мы создаем лаборатории, стараемся перевести туда людей, чтобы сохранить команду. Работаем над тем, чтобы не только преподаватели участвовали в проектах, но и лаборанты, инженеры, техники. Этот процесс сейчас в стадии разработки», — пояснил господин Серый.

В пресс-службе БелГУ подтвердили «Ъ-Черноземье»: «Совместно с руководством и коллективом "Виогема" достигнуты договоренности об объединении компетенций коллективов для усиления позиций Белгородской области в научно-техническом сопровождении лидерства горнодобывающей отрасли страны».

Господин Серый добавил, что и в правительстве региона наблюдают за ходом банкротства НИИ, но пока никаких мер для помощи не оказывают. В пресс-службе облправительства «Ъ-Черноземье» сказали, что «запроса по теме возможного банкротства и перехода организации в государственное управление в адрес администрации губернатора Белгородской области не поступало»: «Если это произойдет, обращение будет рассмотрено в установленном порядке с учетом социальных аспектов ситуации».

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу (проектирование подземных сооружений)» («Виогем») основано в Белгороде в 1959 году как «ЦНИИгоросушения». По данным Rusprofile.ru, под текущим названием общество зарегистрировано в 2011 году. Уставный капитал — 132,4 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Гендиректор — Сергей Серый. «Виогем» через цепочку из аффилированных юрлиц контролируется ГК «Канекс». Выручка «Виогема» в 2024 году составила 380 млн руб. (+88% к 2023-му), чистая прибыль — 7,1 млн руб. (+161%). По собственным данным, НИИ — крупнейший в РФ комплексный научно-проектный центр, специализирующийся на решении задач в области горного дела, а также единственный институт в стране, занимающийся проблемами осушения месторождений.

Как ранее поясняли «Ъ-Черноземье» в ВТБ , «Виогем» выступает поручителем по кредитам ГК «Канекс» — многопрофильного промышленного холдинга, специализирующегося на производстве горно-шахтного оборудования и предоставлении услуг для горнодобывающих предприятий. «Виогем» вошел в ГК после приватизации и выхода из структуры «Ростеха» в 2021 году. Трудности с обслуживанием долга ГК начала испытывать в 2023-м.

Сейчас в судах рассматриваются и другие дела о банкротстве компаний из группы «Канекс», в крупнейшем из них требования кредиторов, в том числе ВТБ, достигают 7,5 млрд руб.

Господин Серый в беседе с «Ъ-Черноземье» вчера подчеркнул, что начало наблюдения не стало неожиданностью. «Процесс банкротства ГК запущен, рано или поздно это должно было коснуться и нас. Мы взаимодействуем с заявителем по делу»,— сказал гендиректор.

Источник «Ъ-Черноземье» на рынке промышленности, знакомый с ситуацией, отмечает, что теперь она может развиваться по нескольким сценариям: «Либо институт прекратит существование как научно-проектная организация, либо коллектив будет переведен в новое юридическое лицо. Возможен и вариант сохранения "Виогема", хотя он представляется наименее реалистичным. Это не завод с ликвидным оборудованием. Главная ценность НИИ заключается в его кадрах и научных разработках, а они интересны далеко не каждому инвестору».

Анна Швечикова