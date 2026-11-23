Долги уходят под землю
Бывший участник титанового проекта в Тамбовской области отбивается от банкротства
Принадлежащее Тамбовской области ООО «ГПК "Титан"», которое ранее вело геологоразведку месторождения «Центральное», погасило задолженность перед ФНС после подачи налоговиками заявления о его банкротстве. Также компания добилась нового рассмотрения невыгодного для нее решения по мировому соглашению с местным заводом. Общая сумма к уплате по соглашению, включая уже взысканные средства, достигла 73 млн руб. Разбирательства проходят на фоне планов по добыче титана на Тамбовщине новым инвестором. Эксперты считают, что погашение налогового долга не снимает угрозу банкротства «Титана» полностью.
О том, что ООО «Горнопромышленная компания "Титан"» (структура АО «Корпорация развития Тамбовской области», отвечавшая ранее за геологическую разведку месторождения «Центральное» в Рассказовском округе), погасило долги перед ФНС, «Ъ-Черноземье» рассказали в самой корпорации. Ее гендиректор Максим Сеструхин сообщил, что 10 ноября состоялось заседание Арбитражного суда Тамбовской области по вопросу прекращения производства по делу о банкротстве компании.
«Мы заявили ходатайство о прекращении производства по иску о банкротстве, налоговая служба нас поддержала. Сейчас ожидаем решения суда. Самой процедуры банкротства не вводилось — речь шла только об иске о ее возбуждении»,— пояснил господин Сеструхин, комментируя заседание 10 ноября.
Согласно картотеке арбитражных дел, 17 ноября прошло очередное заседание тамбовского арбитража по делу. «Титан» и налоговики представили в суд дополнительные материалы (их содержание в судебной документации не раскрывается). Дата следующего заседания пока не объявлена. Сведений о результате рассмотрения ходатайства компании о прекращении производства по делу нет.
С заявлением о признании «Титана» несостоятельным УФНС по Тамбовской области обратилось в арбитраж в конце марта, потребовав применить упрощенную процедуру банкротства отсутствующего должника. Такой порядок позволяет перейти к ликвидационной стадии без наблюдения.
Объем требований налоговой на момент подачи заявления составлял 13,4 млн руб. Подробности образования задолженности не раскрывались.
Заявление было принято к производству только в мае, так как ранее суд оставлял его без движения из-за процессуальных нарушений при подаче. В частности, к нему не были приложены доказательства направления копии должнику.
В середине октября «Титан» добился в кассации нового рассмотрения заявления об уменьшении неустойки и процентов по мировому соглашению с местным ООО «Моршанский завод растительных масел» (МЗРМ) Василия Клименко. Компания также просила признать исполнительный лист не подлежащим исполнению и подлежащим возврату приставами, приостановить исполнительное производство. Изначально завод требовал с ответчика 82,8 млн руб. В ноябре 2023 года стороны заключили мировое соглашение, по которому «Титан» обязался выплатить 47,5 млн руб., включая 16,9 млн руб. основного долга. После нарушения сроков платежей общая сумма к уплате достигла 73,1 млн руб.
К моменту возбуждения исполнительного производства в октябре 2025 года через банк уже взыскали 49 млн руб., еще 24,1 млн руб. предъявили к взысканию через приставов. Кассация отменила отказ в удовлетворении заявления «Титана», но сама начисления не уменьшила. Мировое соглашение осталось в силе.
Ранее МЗРМ указывал в суде, что производственно-хозяйственная деятельность «Титана» фактически парализована, из-за чего компания не может оплатить налоги.
Также завод заявлял, что денежные средства на расчетных счетах должника отсутствуют, что «может окончательно привести к банкротству» «Титана». В самой компании в свою очередь отвечали, что взыскивают задолженность со своих должников, чтобы исполнить обязательства перед кредиторами.
В МЗРМ по трем телефонам, доступным в публичном справочнике, не ответили на звонки «Ъ-Черноземье». По еще одному телефону ответила служба охраны предприятия, которая не смогла перенаправить звонок на руководителей.
На фоне рассмотрения обоих споров в конце прошлой недели ГК «Ареал» Владислава Свиблова раскрыла параметры освоения Восточного участка месторождения «Центральное», геологоразведкой которого занимался «Титан». Ориентировочные затраты на строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) группа оценивает в 30 млрд руб. Строительство ГОКа планируется начать в 2028 году, поэтапный запуск — в 2029–2031 годах.
В 2011 году о планах освоения месторождения заявляла корпорация «ВСМПО-Ависма». В 2019-м подобные планы — как раз через ООО «ГПК "Титан"» — строили сами власти региона. Однако оба проекта так и не были реализованы.
Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников полагает, что погашение задолженности перед ФНС должно стать основанием для прекращения дела о банкротстве «Титана», если других заявлений кредиторов нет. Вместе с тем при продолжении разбирательства компания, по его словам, может рассчитывать на введение наблюдения — начальной процедуры с анализом финансового состояния — вместо упрощенного банкротства. «Если компания подтвердит, что продолжает работать и ее имущества хватит на расходы по делу, это усилит ее позицию в пользу наблюдения, в ходе которого управляющий оценит возможность восстановить платежеспособность»,— поясняет юрист.
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает, что погашение задолженности перед налоговой не устранит угрозу банкротства «Титана» со стороны других кредиторов. По его оценке, освоение месторождения «Центральное» другим оператором лишает прежнюю компанию хозяйственного смысла. «Нет лицензии, нет производства, нет выручки. Банкротство становится механизмом перераспределения оставшихся активов через торги»,— полагает эксперт.