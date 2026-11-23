Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников полагает, что погашение задолженности перед ФНС должно стать основанием для прекращения дела о банкротстве «Титана», если других заявлений кредиторов нет. Вместе с тем при продолжении разбирательства компания, по его словам, может рассчитывать на введение наблюдения — начальной процедуры с анализом финансового состояния — вместо упрощенного банкротства. «Если компания подтвердит, что продолжает работать и ее имущества хватит на расходы по делу, это усилит ее позицию в пользу наблюдения, в ходе которого управляющий оценит возможность восстановить платежеспособность»,— поясняет юрист.