Пивоварне перекрывают краны

Федеральная налоговая служба инициировала банкротство одного из крупнейших в «нулевые» и 2010-е годы в Воронежской области производителя пива «Райт». Сумма требований не раскрывается, однако параллельно в суде рассматриваются два иска МИФНС о погашении долгов за счет задолженного имущества фирмы на 36,6 млн руб. Суммы в деле могут вырасти, так как за налоговой последуют и иные кредиторы, предполагают эксперты. Они указывают, что претензиям налоговой предшествовало постепенное ухудшение позиций «Райта» на рынке пива на фоне выхода конкурентов в федеральные сети.

Известная пивоварня из «нулевых» и «десятых» окончательно покидает воронежский рынок

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по региону о признании банкротом местного производителя пива ООО «Райт» (бренды Right, «Прага», «Чешское»). Это следует из картотеки арбитражных дел. Сумма требований и суть их происхождения не раскрываются. Суд оставил иск без движения, так как при его подаче налоговая не направила должнику копию заявления, а также не предоставила доказательств, подтверждающих наличие у «Райта» задолженности по налогам. Нарушения предложено устранить до 23 января 2026 года.

В воронежском арбитраже продолжают рассматриваться два иска инспекции об обращении взыскания задолженности на заложенное имущество компании. Первый был подан в марте и тогда же принят к производству. Речь идет о задолженности «Райта» на 9,2 млн руб., которую частично предлагается погасить за счет его заложенного оборудования стоимостью 7,7 млн руб. Ближайшее заседание назначено на 17 декабря.

Второй иск поступил в суд и был принят к производству в конце октября. В этот раз налоговики потребовали обратить взыскание на имущество «Райта» стоимостью 28,9 млн руб. В перечень имущества, помимо прочего, включены: 945 м водопровода, сооружение канализации, КамАЗ, нагреватели, емкости и другое оборудование. Следующее заседание по делу назначено на 14 января 2026 года.

В июне 2022-го «Ъ-Черноземье» сообщал, что управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты 26 млн руб. налогов гендиректором «Райта» (ч. 2 ст. 199 УК РФ, до шести лет лишения свободы). По версии следствия, гендиректор компании в течение трех лет реализовывал подакцизные товары подконтрольным контрагентам, включая в налоговые декларации недостоверные сведения о сумме акцизов.

В мае того же года оперативники провели обыски на предприятии в Правой Хаве, в офисе компании в Воронеже и по местам жительств фигурантов. Имя подозреваемого тогда не раскрывалось. По данным Rusprofile, до конца июля 2022-го пивоваренной компанией руководил ее единственный учредитель Анатолий Зенищев.

По одному из телефонов «Райта», находящихся в публичном доступе, «Ъ-Черноземье» сказали, что «здесь давно уже никто не работает»: «Компания не функционирует». На просьбу помочь связаться с гендиректором там ответили, что он «никому ничего давать не будет», и бросили трубку. Другие телефоны компании либо оказались выключены, либо по ним не ответили. Сайт производителя пива недоступен.

«Ъ-Черноземье» направил запросы в УФНС и СКР по Воронежской области с просьбой прояснить суть требований налоговиков к «Райту», а также актуализировать статус уголовного дела в отношении бывшего руководителя компании.

«Райт» /о компании По собственным данным компании на 1 января 2025-го, «Райт» владел пивоваренным заводом в селе Правая Хава Верхнехавского района Воронежской области, а также сетью из 88 магазинов разливного пива в Воронеже, Липецке, Рязани и Тамбове, работавших под брендами «Пивоварня» и «Хмельбург». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2006 году в Верхнехавском районе Воронежской области. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство пива. Владеет компанией Анатолий Зенищев. В 2024 году выручка общества составила 42 млн руб., чистый убыток — 11 млн руб. Директор — Андрей Стреляев. В отношении фирмы открыты исполнительные производства на общую сумму 66 млн руб. Остаток задолженности по ним составляет 62 млн руб. Задолженности по налогам, сборам и штрафам ООО «Райт», по состоянию на 10 августа 2025 года, составляли 57 млн руб. Господину Зенищеву также принадлежит ООО «Райт+», зарегистрированное по тому же адресу. Фирма специализируется на производстве ароматизированных безалкогольных напитков, кроме минеральных вод. В 2024 году ее выручка составила 12 млн руб., чистая прибыль — 2,5 млн руб. С октября компания находится в процессе ликвидации, ликвидатором назначен Анатолий Зенищев. Процесс продлится до 28 сентября 2026-го.

Учредитель отраслевого портала Profibeer.ru Дмитрий Дробышевский отмечает, что в нулевые и 2010-е «Райт» был «одним из наиболее заметных игроков на рынке пива в Воронеже». «Однако постепенно его положение ухудшалось, и к началу 2020-х он такого места не занимал. Было видно, что проект идет к закрытию, и новость о возможном банкротстве компании удивления не вызывает. У них и сеть магазинов сокращалась, и в конце концов было понятно, что за этим грядет и закрытие пивоварни. Потому что пивоварня такого масштаба не может существовать без своей сети сбыта»,— сказал эксперт.

По мнению господина Дробышевского, на угасание компании повлиял успех их конкурентов, которые в отличие от «Райта» «смогли масштабироваться и выйти в другие регионы»:

«Оставаться на рынке разливного пива сейчас — путь в никуда, потому что ужесточается регулирование рынка, растут себестоимость производства, акцизная нагрузка и другие налоги. Без выхода на федеральную розницу пивоварням сложно сохранять позиции на рынке. В итоге сохранится либо формат больших пивоварен, либо небольших крафтовых, но с интересными сортами и этикетками, а "Райт" был где-то посередине, и такой сегмент сейчас под наибольшим риском».

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш предполагает, что долги «Райта» «значительно больше, чем те, что доступны публично». «Более полную картину мы получим только в случае признания компании банкротом и по завершении формирования реестра кредиторов. Фирма продолжает накапливать налоговую задолженность, несмотря на возбуждение уголовного дела в отношении ключевого бенефициара и подачу двух исков со стороны налогового органа с целью обращения взыскания на имущество»,— отмечает эксперт.

Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает довольно высокой вероятность банкротства компании «Райт»: «В условиях стагнации российского рынка пива и роста операционных издержек в виде сырья и логистики компания с ограниченными активами, которые сосредоточены в производстве, рискует банально не выдержать давления без внешнего финансирования или реструктуризации. Уголовное дело в отношении гендиректора может существенно повлиять на процесс — парализовать управленческие функции, затрудняя переговоры или продажу активов для внесудебной реструктуризации».

Егор Якимов