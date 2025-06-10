Через порог иски не подают

В первом квартале 2025 года в Черноземье сократилось число банкротств юрлиц и фермерских хозяйств, следует из данных «Федресурса». Заметнее всего тренд прослеживается в Курской области, где сокращение составило 84%. При этом граждане и ИП в макрорегионе стали банкротиться чаще: к примеру, в Орловской области показатель вырос более чем вдвое. Эксперты полагают, что на динамику несостоятельности компаний и фермеров повлияло повышение пороговых значений размера долга для подачи заявления о банкротстве. Рост банкротств физлиц аналитики связывают с «общей закредитованностью населения».



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По итогам первого квартала 2025 года во всех регионах Черноземья уменьшилось число признанных банкротами юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные «Федресурса». Наибольшее снижение зафиксировано в Курской области — на 84,2%, с 19 до трех компаний. В Липецкой области число банкротств юрлиц и фермеров снизилось с восьми до трех, в Воронежской области — с 21 до восьми, в Орловской — с трех до двух, в Тамбовской — с девяти до восьми, в Белгородской — с 12 до 11.

При этом число судебных банкротств граждан и индивидуальных предпринимателей с января по март 2025-го года в Черноземье, напротив, выросло во всех регионах. Сильнее всего это заметно в Орловской области, где зафиксирован рост с 413 до 993 случаев. В Тамбовской области показатель вырос с 720 до 1251 случая, в Воронежской — с 878 до 1231, в Белгородской — с 1090 до 1508, в Курской — с 751 до 862, а в Липецкой — с 948 до 991.

Внесудебных банкротств в половине регионов Черноземья стало меньше. В Белгородской области их число сократилось со 187 до 155 случаев, в Курской — с 202 до 173, а в Тамбовской — со 119 до 111. В то же время в соседней Воронежской области число сообщений о внесудебных банкротствах, напротив, выросло — с 277 до 362. Количество процедур увеличилось также в Орловской и Липецкой областях — с 44 до 54 и со 152 до 164 соответственно.

В России в целом с января по март число банкротств компаний достигло исторического минимума с апреля 2011 года. В отношении юрлиц было введено 1184 процедуры наблюдения, что на 31,6% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. В то же время число банкротств граждан выросло на 34,8% — до 120,9 тыс. случаев. Внесудебных банкротств стало больше на 24% год к году, их число в стране составило 15,65 тыс.

Отметим, что в первом квартале 2024-го в макрорегионе фиксировался рост банкротств компаний, наиболее заметно — в Курской области (в пять раз). Также в Черноземье на протяжении года росло число внесудебных банкротств. В Тамбовской области, к примеру, в первом квартале прошлого года произошел рост количества таких процедур почти в десять раз. Однако уже к третьему кварталу 2024-го динамика стала замедляться.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников считает, что на снижение числа банкротств компаний в макрорегионе повлияла «общая тенденция к сокращению бизнеса». «Высокая процентная ставка и ограниченность ресурсов ведет к тому, что бизнес сокращается — соответственно, уменьшается и число банкротств. Также на протяжении последних трех лет компании мало кредитуются и больше рассчитывают на свои собственные средства, меньше рискуют. Кроме того, ужесточилась позиция судов по привлечению контролирующих лиц к субсидиарной ответственности — должникам невыгодны банкротства из-за высокого риска привлечения контролирующего лица к личной ответственности (особенно по налоговым долгам). Наконец, увеличились госпошлины и для подачи заявления о банкротстве, и по установлению требований, связанных с должником кредиторов»,— отмечает господин Валежников. По оценкам эксперта, до трети всех банкротств юрлиц в макрорегионе «были связаны с контролируемым банкротством, когда скрыто аффилированные лица становились заявителями по делу о банкротстве».

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш полагает, что на динамику банкротств компаний в стране и, в частности, в Черноземье повлияло повышение пороговых значений размера долга для подачи заявления о банкротстве: «Год назад для юрлиц значение было повышено с 300 тыс. до 2 млн руб., а для сельскохозяйственных субъектов — до 3 млн руб. В первую очередь, это повлияло на фермерские хозяйства, для которых последствия банкротства минимальные, а риски несостоятельности выше. Для части фермеров такой механизм освобождения от долгов стал менее доступен»,— поясняет эксперт.

По словам госпожи Барабаш, на банкротствах физлиц продолжает сказываться «закредитованность населения»: «Причем уровень закредитованности и размер долгов у населения варьируется от региона к региону в зависимости от его социально-экономического благополучия. С внесудебными банкротствами ситуация сложнее, но, если учесть, что в 40% случаев гражданам в них

Егор Якимов