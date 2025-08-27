Суд начал горную разработку

С расположенного в Белгороде НИИ «Виогем» (ведет изыскания в сфере горных работ) банк ВТБ требует более 2,8 млрд руб. в рамках иска о банкротстве. Как выяснил «Ъ-Черноземье», НИИ выступал поручителем по кредитам московской группы компаний «Канекс» Александра Канцурова и теперь отвечает за ее долги. В НИИ оценивают шансы избежать банкротства как «низкие» и надеются перепрофилироваться уже после завершения процедуры. Эксперты предупреждают, что банкротство может привести к ликвидации единственного в России специализированного научного центра по осушению месторождений, «заменить который будет крайне сложно».

Арбитражный суд Белгородской области принял к производству заявление ВТБ о признании несостоятельным Всероссийского научно-исследовательского проектного института («Виогем», входит в ГК «Канекс»). Сумма требований кредитора составляет 2,8 млрд руб., следует из материалов картотеки арбитражных дел. Суд принял иск к производству, заседание запланировано на 29 сентября. Как рассказали в пресс-службе ВТБ «Ъ-Черноземье», группа «Канекс» начала испытывать трудности с обслуживанием долга перед банком в 2023 году, в мае 2024-го платежи по кредитным обязательствам прекратились полностью. «ОАО "Виогем" выступает поручителем по обязательствам других компаний. ВТБ, действуя в целях защиты своих прав, направил заявление о банкротстве общества в Арбитражный суд Белгородской области»,— уточнили в банке.

Эту информацию «Ъ-Черноземье» подтвердили в институте. «Поводом для иска стало наше банкротство как группы компаний "Канекс". Это наш единственный акционер. В состав группы входило порядка 12 юрлиц, в том числе несколько заводов и проектных институтов. После покупки нашего предприятия у "Ростеха" в 2021 году с новым собственником был подписан договор поручительства как нами, так и остальными предприятиям холдинга,— сообщил «Ъ-Черноземье» генеральный директор «Виогема» Сергей Серый.— В конце 2024 года мы получили предупреждение о серьезных финансовых рисках».

По данным Rusprofile.ru, ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу (проектирование подземных сооружений)» (сокращенно — ОАО «Виогем») основано в Белгороде в 1959 году как «ЦНИИгоросушения», под текущим названием зарегистрировано в 2011 году. Уставный капитал предприятия составляет 132,4 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Руководителем компании является Сергей Серый. «Виогем» контролируется ГК «Канекс» через цепочку юридических лиц. Выручка ОАО «Виогем» в 2024 году составила 380 млн руб. (+88%), чистая прибыль — 7,1 млн руб. (+161%).

ООО «Группа компаний "Канекс"» зарегистрировано в Москве в 2003 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — управление холдинг-компаниями. Гендиректором и бенефициаром выступает Александр Канцуров (90%), оставшаяся доля в 10% принадлежит Михаилу Федорову. Господин Канцуров контролирует еще девять компаний в сферах торговли металлами, поставок техники для добычи полезных ископаемых, строительства и инженерно-технического проектирования, а также управления холдингами (три из них — в стадии банкротства). Выручка ООО «ГК "Канекс"» в 2024 году составила 0 руб. (-100%), чистый убыток — 436 млн руб. (-213 933%). Является многопрофильным промышленным холдингом, который специализируется на производстве горно-шахтного оборудования и предоставлении комплексных услуг для горнодобывающих предприятий.

В арбитражных судах рассматривается ряд банкротных дел ГК «Канекс». Одно из крупнейших — спор с «Канекс Шахтострой», начатый в июне прошлого года по заявлению ПАО «МТС-Банк», который потребовал взыскать 121,5 млн руб. за поручительство. К делу присоединились другие кредиторы, включая банки ПСБ, «Россия», Т-Банк, Сбербанк, общее число которых достигло 37. В марте 2025 года в отношении «Канекс Шахтостроя» введена процедура наблюдения. В мае ВТБ заявил требования на 2,1 млрд руб., что увеличило общую задолженность до 7,5 млрд руб. Другой иск о банкротстве подан к «Канекс Технологии» в мае прошлого года контрагентом ООО НПО «Композит» с суммой требований 41,5 млн руб. Процедура конкурсного производства введена в апреле 2025 года.

Как и в первом случае, число кредиторов достигло 35, а крупнейшие из них — банки, включая ВТБ, оценивший задолженность в 1,1 млрд руб. (при общей массе требований не менее 6 млрд руб.)

«В группе обанкротились почти все, мы остались последними. Сейчас обращаемся к губернатору Белгородской области, в Белгородский государственный университет с предложением приобрести "Виогем" по результатам банкротства и переформатировать его в белгородский институт горного дела»,— сообщил господин Серый. Он отметил заинтересованность ректора БелГУ в том, чтобы развивать научно-прикладное направление. По словам гендиректора, компания продолжает свою деятельность: в ней работают 160 сотрудников, 90 из них — инженеры.

ГК «Канекс» — один из крупнейших игроков на российском рынке горного оборудования, обращает внимание эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Группа объединяет не только предприятия по выпуску техники, но и научные институты. «Ее деятельность критически важна для горнодобывающей отрасли с точки зрения обеспечения оборудованием и научно-исследовательского сопровождения. "Виогем" специализируется на проектных работах по осушению месторождений и является единственным научным учреждением в этой сфере. Его ликвидация — потеря ценного научного центра, заменить который будет крайне сложно. Шанс выйти из банкротства у компании есть, если найдется инвестор, готовый купить актив и погасить долги»,— считает эксперт.

Источник «Ъ-Черноземье» на рынке горнопрома считает, что для отрасли «это тревожный сигнал»: даже высокотехнологичные инжиниринговые структуры с многолетней историей могут оказаться в зоне риска из-за долговой нагрузки.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит обращает внимание, что у внутригруппового поручительства при всех плюсах в виде доступных кредитов всегда есть риск создания фиктивной кредиторской задолженности. «Однако само по себе оно не является признаком недобросовестности, если есть соответствие стандартам разумного и добросовестного осуществления гражданских прав. При наличии признаков злоупотребления правами или нанесения ущерба другим кредиторам такие сделки могут быть оспорены»,— считает юрист.

Руководитель отдела банкротства и корпоративных споров «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова считает, что кейс с «Виогемом» подчеркнул двоякую природу групповых поручительств: они облегчают получение финансирования в хорошие времена, «но в кризис способны ускорить крах сразу всей группы».

