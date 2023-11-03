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Про иски налоговые

ФНС грозит банкротством сотням компаний-должников в Черноземье

Налоговики в трех регионах Черноземья в сентябре и октябре одновременно потребовали банкротства более 300 компаний, не спешащих гасить долги перед бюджетом. Среди ответчиков есть участники топливной и строительной отраслей, представители промышленности и торговых сетей, большинство должников — малоизвестные юрлица с небольшими оборотами. В Воронежской области сумма требований ФНС по банкротных искам может достигать 300-400 млн руб. Эксперты считают, что ведомство не только грозит неплательщикам, но и очищает рынки от компаний-пустышек.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сентябре и октябре управление Федеральной налоговой службы (УФНС) в Воронежской области провело крупнейшую, по подсчетам «Ъ-Черноземье», исковую кампанию против неплательщиков из бизнеса с начала 2023 года. Ведомство за два месяца направило в арбитражный суд региона 208 заявлений о признании задолжавших компаний банкротами.

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Основная часть ответчиков, судя по материалам дел,— малоизвестные в регионе представители некрупного бизнеса, долги которых по налогам и другим платежам в бюджет составляют от 1 до 5 млн руб. Среди должников, банкротства которых требует УФНС, есть только несколько относительно заметных на местном рынке компаний. Это, в частности, ООО «Вудвилль» — одно из юрлиц одноименной строительной компании, которая планировала построить под Воронежем жилой массив общей площадью 180 тыс. кв. м и инвестировать 1 млрд руб. в расширение мощностей, но затем свернула проекты. Другое юрлицо несостоявшегося застройщика с практически идентичными регистрационными данными обанкротилось еще в 2019 году, его активы до сих пор распродают с торгов. Требования по иску составляют 2,5 млн руб. долгов по «обязательным платежам» в бюджет. Суд принял его к производству и рассмотрит 13 ноября.

Еще ведомство подало иск о банкротстве одного из юрлиц, практически прекратившей работу — за исключением трех супермаркетов — воронежской продуктовой сети «Синторг» ООО «Синторг 2010». Заявление оставлено без движения, но в дело уже пытается включиться Альфа-банк.

Также УФНС потребовало обанкротить АО «ТЗК “Интерджет-Воронеж”», которое ранее занималось заправкой авиационным топливом самолетов, выполнявших рейсы из закрытого с 24 февраля 2022 года аэропорта. Убыток компании в 2022-м составил 34,3 млн руб. Ее основным активом считается нефтебаза на выезде из Воронежа в сторону Москвы. Летом база была выставлена на продажу за 200 млн руб. Иск против «Интерджета» суд оставил без движения до 22 ноября из-за недостатка доказательств.

Большая часть других исков пока также не была принята к производству, поскольку арбитражныйсуд счел их «поданными с нарушением требований». Они рассматриваются по идентичной схеме: УФНС сначала отправляет заявление, затем суд оставляет его без движения из-за нехватки документов, подтверждающих наличие у должника активов. В случае с компаниями, владеющими реальным имуществом, спустя месяц-полтора ведомство «устраняет нарушения», предоставляя необходимые данные. После этого арбитражный суд начинает полноценно рассматривать дело. Пока к производству были приняты даже не все иски, поданные УФНС в первых числах сентября.

Как следует из опубликованных определений, суд считает «нарушением» непредоставление в рамках иска данных о том, есть ли у должника реальные активы. По мнению суда, ведомство, само финансирующееся из федерального бюджета, при подаче иска должно «предоставлять доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве». Такую формулировку арбитражный суд, к примеру, использовал в деле против «Интерджета». Вместе с тем, по данным «Ъ-Черноземье», далеко не у всех должников в рамках исковой кампании есть реальное имущество, наличие которого можно подтвердить в суде.

По подсчетам «Ъ-Черноземье», совокупные требования УФНС по Воронежской области к ответчикам в рамках исковой кампании могут составлять порядка 300-400 млн руб. В воронежском УФНС сообщили «Ъ-Черноземье», что в основу исков легли большей частью «начисления за 2022 год»: «После проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности должников и имущественного состояния, а также принятия мер принудительного взыскания задолженности мы обратились в суд с заявлениями о банкротстве».

Также крупную серию не менее чем из 164 исков о банкротстве в сентябре-октябре подало в арбитражный суд УФНС по Курской области. Значительная часть ответчиков, как и в соседнем регионе,— небольшие и малоизвестные компании с долгами от 400 тыс. (минимальный порог для банкротства — 300 тыс.) до 5 млн руб. Основная масса исков курских налоговиков была оставлена без движения по тем же причинам, что и у воронежских коллег. Однако в отдельных случаях обращение УФНС в суд стало для курских компаний стимулом погасить задолженность — производство по таким делам суд уже начал прекращать. В частности, выплатой 1,5 млн руб. угрозы банкротства избежал производитель резиновой крошки и напольных покрытий из нее ООО «Эко текс».

Заместитель руководителя курского УФНС Виктор Трухманов в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» сообщил, что иски о банкротствах стали «одной из крайних возможностей взыскания задолженности перед Российской Федерацией»: «В целях недопущения введения процедуры банкротства налогоплательщики имеют возможности погасить задолженность как одновременно, так и посредством заключения мирового соглашения». В УФНС заверили, что перед подачей исков проинформировали всех должников о существующих механизмах погашения долгов перед бюджетом в ходе банкротства. В управлении предоставили «Ъ-Черноземье» копию соответствующего письма.

В других регионах Черноземья налоговики аналогичных по размерам судебных кампаний осенью 2023 года пока не проводили. Только в Тамбовской области УФНС за два месяца подало 49 банкротных исков к задолжавшему бизнесу.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает иски о банкротстве «весомыми инструментами для налогоплательщиков в пользу поиска средств для погашения задолженности». «Это достаточно эффективная политика в отношении тех компаний, которые не демонстрируют признаков сворачивания коммерческой деятельности и при этом имеют и иных кредиторов, у которых в залоге могут находиться производственные активы. Для таких юрлиц иск о банкротстве серьезно осложняет бизнес, поскольку другие контрагенты также поспешат включиться в процедуру»,— отметил эксперт.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает, что исковые кампании стали для черноземных управлений ФНС не только «рычагом воздействия на должников», но и инструментом для «попытки расчистить рынки от юрлиц, которые не ведут коммерческой деятельности или показывают признаки ее скорого прекращения».

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«Почему иски подаются, с точки зрения судов, с нарушениями, тоже вполне очевидно. Управления ФНС ограничены в ресурсах, в том числе в количестве сотрудников, которые такие иски составляют. Законодательство дает налоговому органу три года на принудительное взыскание, а в ряде случаев сроки могут истекать. Поэтому ведомство действует оперативно — сразу подает иск на обездвиживание, а потом досылает недостающие документы. Цель — не пропустить сроки подачи иска. Это нормальная практика»,— заключил господин Пермяков.

Сергей Калашников

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