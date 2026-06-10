Долги прочли по «Диагонали»

«Ъ-Черноземье» посетил первый суд по делу о банкротстве известного в Воронеже предпринимателя, владельца многопрофильной группы компаний «Диагональ» Владимира Прохорова. Арбитраж накануне начал рассматривать поданный против него иск Сбербанка. Объем требований составляет 5 млрд руб. Задолженность образовалась из-за договоров поручительства за связанные с господином Прохоровым компании. Защита бизнесмена считает выводы о наличии долга «преждевременными», поскольку документы, послужившие основанием для требований банка, оспариваются. Эксперты поясняют, что если средства по кредитным договорам были получены и использованы, оспорить сделки вряд ли удастся. Они оценивают вероятность банкротства бизнесмена как «высокую».

Дело господина Прохорова может стать одним из крупнейших по сумме долгов бизнес-банкротств физлиц в Воронежской области последних лет

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Воронежской области приступил к рассмотрению иска Сбербанка о признании банкротом владельца ГК «Диагональ» Владимира Прохорова. В понедельник, 8 июня, состоялось первое заседание по делу, его посетил корреспондент «Ъ-Черноземье». На слушаниях представители банка заявили суду, что объем требований к господину Прохорову превышает 5 млрд руб. Долг образовался по договорам поручительства за связанные с бизнесменом компании, взявшие кредиты у Сбербанка. Речь идет об ООО «Уральская нефтехимическая компания», ООО «Вектор-В» и ООО «Некс». Задачи, под которые брались кредиты, ни на суде, ни в материалах дела пока не раскрываются.

Как отметили представители банка в ходе заседания, просрочка по займам возникла в декабре 2025 года. Сбербанк потребовал погасить задолженность, однако господин Прохоров не сделал этого в течение трех месяцев, что и послужило основанием для иска. Представитель банка также добавил, что из-за большой суммы задолженности процедура реструктуризации долгов в отношении бизнесмена невозможна.

Адвокат бизнесмена Илья Курьянов заявил, что банкротный иск в отношении господина Прохорова «преждевременен», поскольку параллельно рассматриваются встречные заявления компаний-заемщиков о признании недействительными договоров поручительства, ставших предметом спора.

«Мы считаем преждевременным вывод о наличии долга господина Прохорова как поручителя. Также считаем преждевременным вывод о необходимости введения процедуры реализации имущества, так как помимо господина Прохорова поручителями по займам также являются еще 17 юрлиц и семь физлиц. Их имущественное положение еще не рассмотрено»,— отметил в ходе судебного заседания господин Курьянов.

Защитник бизнесмена добавил, что на счетах господина Прохорова в банках имеется лишь 8 тыс. руб.

Помимо скромной суммы банковских сбережений, Владимиру Прохорову принадлежат ООО «Диагональ групп» (основное юрлицо одноименной ГК) и доля в 42,5% в ООО «Воронежская правовая компания». Иного имущества у бизнесмена, как было заявлено на суде, нет. В итоге заседание было перенесено на 15 июня.

Параллельно воронежский арбитраж продолжает рассматривать четыре иска Сбербанка к 16 связанным с ГК «Диагональ» компаниям, в том числе к «Диагональ групп», а также к «Уральской нефтехимической компании», «Вектор-В» и «Некс». Общая сумма требований составляет 8,5 млрд руб. Согласно картотеке суда, по трем делам компании подали встречные иски. По данным «Ъ-Черноземье», в них, в частности, оспариваются договоры поручительства, в которых фигурирует господин Прохоров. Судебные заседания по всем четырем делам назначены на 17 июня. Господин Прохоров не воспользовался направленным через адвоката предложением «Ъ-Черноземье» дополнительно прокомментировать ситуацию от себя лично.

Какие компании затрагивают поданные Сбербанком иски и чем они известны / Company Profile Первый иск на 2 млрд руб. затрагивает следующие компании: головное юрлицо ГК — ООО «Диагональ групп» Владимира Прохорова, ООО «Уральская нефтехимическая компания» Константина Пекушева, ООО «НТК плюс» Владислава Ковалева, ООО «Вектор-В» Александра Калашникова, ООО «Веста-Москва» Александра Синицына, ООО «Некс» Дениса Соболева, ООО «Стройкапитал» Александра Мещерякова, ООО «Олимпойл» Александра Волхонцева, ООО «Квадрум» (учредитель — ООО «Химпром» Сергея Шарафутдинова) и ООО «КЭП» Олега Соболева. Второе заявление на 559,2 млн руб. подано в том числе к ООО «Премиум» Ярослава Мещерякова, ООО «Нефтересурс» Александра Мещерякова, ООО «Латненское месторождение сортовых глин» Александра Калашникова, ООО «Фаворит-В» Сергея Медведева. В числе ответчиков по третьему иску на 3,6 млрд руб. — ООО «Химпром» (до 2018 года — ООО «Диагональ»), а по четвертому на 2,2 млрд руб. — ООО «Аргилла» (учредитель — ООО «Веста-Москва»). По собственным данным, Владимир Прохоров является владельцем группы «Диагональ», одним из основных направлений деятельности которой выступает оптовая торговля нефтепродуктами. До 2018 года название «Диагональ» носило ООО «Химпром», одним из учредителей которого до 2017 года являлась Алиса Прохорова. Выручка «Химпрома» в 2025 году составила 39 млн руб., сократившись на 99% с 5,3 млрд руб. Чистая прибыль достигла 110 млн руб., тогда как годом ранее фиксировался убыток в 1,2 млн руб. Головное юрлицо ГК — ООО «Диагональ групп» — в 2025 году получило 20 млн руб. выручки (-16%, с 23 млн руб.) и 3,9 млн руб. чистой прибыли (+24%, с 3,2 млн руб.). Единственный учредитель и директор — Владимир Прохоров. Кроме того, Сбербанк пытается обанкротить как минимум восемь фирм, связанных с ГК «Диагональ», включая «Диагональ групп», «Некс» и «Вектор-В». Также банк требует признать несостоятельными ООО «Стройкапитал», ООО «Веста-Москва», ООО «Премиум», ООО «Химпром» и ООО «НТК-плюс». Требования во всех случаях не раскрываются. Все иски приняты воронежским арбитражем. Заседания по пяти из них могут пройти с 4 по 11 августа, по трем другим — 22 сентября. Помимо этого, Сбербанк инициировал еще один параллельный спор — со столичным бизнесменом Анатолием Крымовым, которому через ООО «ЛВЗ холдинг», по данным «Ъ-Черноземье», принадлежит 12% акций Бутурлиновского ликеро-водочного завода. По иску банка суд запретил господину Крымову совершать сделки с акциями ЛВЗ. В качестве третьих лиц к делу привлечены «Уральская нефтехимическая компания», «Некс» и «Вектор-В», поручительства по кредитам которых послужили основанием для банкротного иска к Владимиру Прохорову. Господин Прохоров, как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», может быть причастен как инвестор к планам перезапуска ЛВЗ.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров поясняет, что в подобных спорах позиция банка, как правило, «выглядит достаточно сильной».

«Банки традиционно тщательно готовят документальную базу, и оспорить факт наличия задолженности обычно сложно. Нужно понимать, что судебная практика по оспариванию поручительств скорее консервативна, и суды неохотно освобождают поручителей от обязательств, расценивая ссылки на пороки сделки как попытку уклониться от ответственности. Успешное оспаривание кредитного договора, по которому средства реально были получены и использованы, маловероятно»,— замечает юрист.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников оценивает вероятность банкротства Владимира Прохорова как «очень высокую», если Сбербанк подтвердит действительность кредитов и поручительств, а также просрочку более трех месяцев. «Доводы о преждевременности и наличии параллельных споров о недействительности договоров могут замедлить банкротство: суд будет смотреть, есть ли реальный спор о праве, способный поставить под сомнение само требование банка. Шансы Владимира Прохорова и компаний отбиться зависят от качества возражений по сделкам: недействительность поручительств, отсутствие наступившей ответственности поручителя, неверный расчет долга, злоупотребление банка»,— заключил господин Валежников.

Егор Якимов