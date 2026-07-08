Ракета земля-бюджет

В отношении воронежского ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» (ОКБМ) — предприятия, ведущего историю с 1959 года, производящего части для летательных и космических аппаратов в том числе по гособоронзаказу и попавшего под санкции Евросоюза — подан банкротный иск от местного контрагента. У КБ немало и других финансовых проблем: возникала задолженность перед ФНС в размере 771 млн руб., перед сотрудниками по зарплате — в 125 млн руб. В компании, участвующей и в создании российских гражданских самолетов Superjet и МС-21, заявляют, что трудности «временные» и надеются на их разрешение. ОКБМ может получить льготную кредитную линию с господдержкой на 1 млрд руб. Эксперты считают, что шансы на благоприятный исход повысятся при активной помощи местных властей в урегулировании конфликтной ситуации. В правительстве Воронежской области уже пытаются разрешить ее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Арбитражный суд Воронежской области может дать, а может и не дать ход делу о банкротстве производителя компонентов для самолетов Superjet (на фото) Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Производство самолетокомплектов систем управления механизмом крыла» для Superjet и МС-21 на ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» в Воронеже Фото: Региональный фонд развития промышленности Воронежской области Производство самолетокомплектов систем управления механизмом крыла» для Superjet и МС-21 на ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» в Воронеже Фото: Региональный фонд развития промышленности Воронежской области Следующая фотография 1 / 3 Арбитражный суд Воронежской области может дать, а может и не дать ход делу о банкротстве производителя компонентов для самолетов Superjet (на фото) Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Производство самолетокомплектов систем управления механизмом крыла» для Superjet и МС-21 на ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» в Воронеже Фото: Региональный фонд развития промышленности Воронежской области Производство самолетокомплектов систем управления механизмом крыла» для Superjet и МС-21 на ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» в Воронеже Фото: Региональный фонд развития промышленности Воронежской области

Местное ООО «Промсервис-2007» подало в Арбитражный суд Воронежской области заявление о признании несостоятельным ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения». Месяцем ранее обязательное уведомление о таком намерении компания размещала на Федресурсе. Основания иска пока не раскрываются, но стороны уже неоднократно встречались в судах. Согласно картотеке арбитража, между ними рассматривалось не менее шести споров за этот и прошлый год. В основном они касались взыскания задолженности по договорам, неустоек за нарушение сроков оплаты выполненных работ, а также санкций за просрочку оплаты авансов. Суммы требований варьировались от 200 тыс. до 3,1 млн руб., удовлетворены они на общую сумму 6,6 млн руб.

На фоне получения банкротного уведомления и последующего иска у предприятия есть и ряд других финансовых сложностей.

В отношении ОКБМ, по состоянию на конец мая, управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Воронежской области приостанавливало операции по банковским счетам. По сведениям налоговой, размер отрицательного сальдо единого налогового счета (фактически — задолженность) бюро составлял на тот момент 771,4 млн руб. Впрочем, на начало июля задолженность, по данным Rusprofile, уже отсутствует.

Возникали проблемы и с выплатой зарплаты. К примеру, в мае, по данным «Ъ-Черноземье», бюро не выплатило 125 млн руб.: трехмесячная просроченная задолженность погашается, но одновременно формируется текущая. На профильных интернет-форумах пользователи, называющие себя бывшими сотрудниками ОКБМ, еще в марте жаловались на задержки зарплаты.

В Советском райсуде Воронежа с апреля по июнь рассматривались как минимум пять исков к ОКБМ о взыскании невыплаченной заработной платы, иных причитающихся работникам выплат и компенсации за задержку их выплаты. Из них четыре заявления поданы прокурорами в интересах работников предприятия, одно — непосредственно сотрудником. Два дела сотрудники уже выиграли.

До этого вопросы к устойчивости предприятия возникли после публикаций о взломе его ИТ-инфраструктуры, о котором сообщалось в ноябре 2025 года в специализированных Telegram-каналах.

Сайт компании не работает до сих пор, убедился «Ъ-Черноземье».

Несмотря на сложности, в ОКБМ рассчитывают на их урегулирование и сохранение организации: «Сейчас предприятие продолжает производство продукции по заключенным договорам, несмотря на задолженности перед налоговой и коллективом. Затруднения носят временный характер и имеют причиной задержку финансирования со стороны основного заказчика. Возобновление финансирования произойдет в III–IV кварталах этого года, что приведет к полному разрешению сложившейся ситуации. Задолженность перед коллективом планируется полностью погасить в первую очередь, уже в июле—августе этого года».

«В целях выхода из сложившейся ситуации организовано оперативное взаимодействие с федеральными и региональными исполнительными органами, которые оказывают максимальную поддержку предприятию с целью скорейшего решения проблемы»,— рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе компании. В УФНС предпочли воздержаться от комментариев «Ъ-Черноземье» по взаимодействию с ОКБМ.

В правительстве Воронежской области сообщили «Ъ-Черноземье», что предприняли ряд мер поддержки для стабилизации положения ОКБМ. В частности, власти направляли обращения в межрегиональную инспекцию ФНС по управлению долгом о предоставлении рассрочки по платежам, а в ПАО «Яковлев» — о поручительстве по обязательствам предприятия. Также региональные власти обращались по ситуации на предприятии к первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.

В марте, по информаци «Ъ-Черноземье», руководство ОКБМ провело переговоры с замминистра промышленности и торговли РФ Геннадием Абраменковым.

По их итогам федеральное министерство подтвердило готовность поддержать выделение предприятию льготной кредитной линии на 1 млрд руб. до конца 2027 года, реструктуризацию налоговой задолженности и привлечение дополнительного финансирования.

В качестве возможных источников средств рассматриваются АО «РТ-финанс», концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), а также банки «Новиком» и ПСБ. Итоговое решение о выделении финансирования ожидается в ближайшее время.

Ситуацию на предприятии, по информации «Ъ-Черноземье», уже рассматривали на заседании рабочего аппарата комиссии по экономической безопасности при министерстве экономического развития Воронежской области, а региональная служба занятости ведет мониторинг кадровой ситуации.

По данным Rusprofile, ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» зарегистрировано в Воронеже в 2015 году с уставным капиталом 30 млн руб. Управляющей организацией и учредителем выступает ООО «УК "Волга-сити"» (фактически бюро управляет исполнительный директор Алексей Шестопалов), 99,9% долей УК принадлежат Евгении Шавровой и 0,1% — Виктору Коновалову. Основной вид деятельности ОКБМ — производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов. Последняя опубликованная финансовая отчетность компании относится к 2018 году: тогда выручка ОКБМ составила 165 млн руб., убыток — 15 млн руб. Более актуальные показатели не раскрывались. ОКБМ образовано в 1959 году в составе Воронежского механического завода и через год выделено в самостоятельное предприятие. Среднесписочная численность работников на 1 декабря 2025 года — 964 человека. В числе проектов ОКБМ выделяется участие в создании российских гражданских самолетов нового поколения Sukhoi Superjet New и МС-21. Фонд развития промышленности Воронежской области сообщал о выдаче ОКБМ льготного займа на 260,3 мдн руб. на «приобретение оборудования для организации серийного производства самолетокомплектов систем управления механизмом крыла» для Superjet и «самолетокомплектов механизма дистанционного контроля системы перемещения механизации крыла» для МС-21. Как сообщал ранее «Ъ», ОКБМ также выполняет широкий спектр работ по гособоронзаказу РФ, производит части военных самолетов и вертолетов.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в октябре 2025 года ОКБМ вошло в опубликованный 19-й пакет санкций Евросоюза. Помимо ЕС, компания фигурирует в санкционных списках Швейцарии и Украины.

Гендиректор консалтинговой группы «Мальгора» Кирилл Смирнов считает, что шансы ОКБМ преодолеть кризис «объективно зависят не от санкций как таковых», а от двух факторов: наличия и исполнимости контрактов, а также отношений с ФНС по реструктуризации долга.

«При наличии устойчивого портфеля заказов и возможности договориться о реструктуризации ситуация остается потенциально разрешимой. Решающими шагами менеджмента могут стать открытый диалог с ФНС и подача заявления на отсрочку или рассрочку, ревизия дебиторской задолженности, переговоры с поставщиками о пролонгации и заморозка некритических расходов до стабилизации. Роль региональных властей здесь — не финансовая поддержка, а административное сопровождение: участие в переговорах с ФНС, профильными федеральными ведомствами и кредиторами существенно повышает шансы на конструктивный исход»,— отметил эксперт.

«Ситуация, в которой оказалось воронежское ОКБМ, является достаточно типичной для целого ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и высокотехнологичного машиностроения, попавших под санкции ЕС»,— добавляет партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Он соглашается, что предприятие должно попытаться реструктурировать задолженность и получить рассрочку.

«ОКБМ производит части и комплектующие для авиационной и космической техники, поэтому можно предположить, что предприятие работает по контрактам в том числе в интересах обороны. Соответственно, господдержка должна иметь высокий приоритет»,— считает эксперт.

Анна Швечикова, Сергей Калашников