Проявили несостоятельность

В первом квартале 2024 года в большинстве регионов Черноземья выросло количество банкротств как среди компаний и фермерских хозяйств, так и среди физлиц и индивидуальных предпринимателей. По данным «Федресурса», в макрорегионе так же растет количество внесудебных банкротств. Эксперты связывают тенденцию с ухудшением экономического положения граждан. При этом данные по корпоративным банкротствам они считают «непоказательными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты объясняют рост количества внесудебных банкротств ухудшением финансового положения россиян

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Эксперты объясняют рост количества внесудебных банкротств ухудшением финансового положения россиян

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ, «Федресурс»), в первом квартале 2024 года в большинстве регионов Черноземья был зафиксирован рост количества банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Заметнее всего число обанкротившихся граждан выросло в Орловской области — на 64,5%. За первые три месяца года в регионе было опубликовано 413 сообщений о банкротстве, в то время как за аналогичный период в 2023 году — 251 сообщение.

Следующим регионом, где сильно выросло число банкротов-ИП и физлиц-банкротов, стала Тамбовская область. Здесь банкротств стало больше на 47,7% (рост с 488 до 721 сообщения). В Липецкой области число банкротств граждан выросло на 32,1%, с 719 до 950 случаев. Воронежская область продемонстрировала рост в 19,5%. За январь-март в регионе обанкротились 878 граждан, в то время как за аналогичный период прошлого года — 735 физлиц и ИП.

В Курской области число банкротств среди физлиц и ИП выросло несильно — на 6,8% (рост с 703 до 751 сообщения). Исключением в Черноземье стала Белгородская область, где банкротств граждан стало меньше (на 2,2%). За первые три месяца года 1090 белгородцев были признаны банкротами, в то время как в прошлом году их число составляло 1115 граждан. В целом по стране в первом квартале 2024 года количество банкротств граждан выросло на 18,2% (до 89 тыс. случаев).

Также в макрорегионе выросло количество обанкротившихся компаний и крестьянско-фермерских хозяйств. Значительный рост числа юрлиц-банкротов зафиксирован в Курской области, с трех до 18 компаний (на 500%). В Орловской области число сообщений о введении конкурсного производства в отношении юрлиц и фермеров выросло с одного до трех (на 200%).

В Липецкой области количество обанкротившихся юрлиц увеличилось с четырех до восьми (на 100%). В Тамбовской и Белгородской областях компаний-банкротов стало больше на 50% (рост с шести до девяти и с восьми до 12 компаний соответственно). В Воронежской области число банкротств среди юрлиц и фермеров выросло с 16 до 23 случаев (на 43,8%). В России в целом в первом квартале года число банкротств компаний стало меньше, чем за тот же период десяти лет наблюдений с 2012 по 2022 год, и составило 2 тыс. случаев.

В то же время в Черноземье в разы выросло число внесудебных банкротств. Нагляднее всего этот тренд заметен в Тамбовской области, где фиксируется рост с 11 до 119 случаев (на 981,8%). В Воронежской области внесудебных банкротств стало больше на 575,6% (рост с 41 до 277 сообщений). Следом идет Орловская область, где показатель вырос с восьми до 44 случаев (на 450%).

Схожую динамику продемонстрировала Липецкая область (рост с 28 до 152 сообщений, на 442,9%). В Белгородской области случаев внесудебного банкротства стало больше на 315,6% (с 45 до 187 сообщений). Курская область показала наименьший по сравнению с другими регионами рост — на 242,4% (с 59 до 202 случаев). Внесудебных банкротств в стране стало в пять раз больше к периоду предыдущего года. Всего было опубликовано 12,6 тыс. сообщений. Отмечается, что половина случаев пришлась на пенсионеров.

В 2023 году, по данным ЕФРСБ, число обанкротившихся физлиц и ИП в Черноземье также выросло. Однако банкротств среди юрлиц и фермеров год назад стало меньше. Но по итогам прошлого года в макрорегионе был зафиксирован заметный рост внесудебных банкротств.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков объясняет рост количества внесудебных банкротств ухудшением «финансового положения россиян», на которое влияет ряд факторов: «С каждым годом россияне все больше берут краткосрочных потребительских займов в банках и МФО. Одновременно с этим растет и инфляция: увеличивается стоимость продуктов питания, непродовольственных товаров, стоимость услуг. Это отражается на возможности своевременно рассчитываться со своими кредиторами».

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что динамика по банкротствам физлиц и внесудебным банкротствам в Черноземье в целом соответствует значениям по стране. «Предпосылки для роста долгового бремени начали складываться в период пандемии, когда рынок труда резко просел, реальные доходы домохозяйств упали, а доступность потребительских кредитов и микрозаймов оставалась на все еще достаточно высоком уровне»,— считает эксперт.

Руководитель практики банкротства и судов «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков также связывает продолжающийся рост банкротств физлиц и ИП с «последствиями кризисов, вызванных пандемией», а также отменой моратория на банкротство и падением стоимости рубля. Темпы этого роста, по словам эксперта, снижаются за счет внесудебных процедур банкротства. При этом данные по корпоративным банкротствам господин Новиков считает «непоказательными».

«Многие эксперты сравнивают показатели этого года с показателями до 2023-го. Однако по сравнению с данными в первом квартале прошлого года в этом году корпоративные банкротства в РФ выросли почти в два раза, с 1367 до 2094 случаев. Экономика возвращается в имевшийся до 2023 года вектор развития, где количество банкротств поквартально в среднем превышает 2 тыс. в месяц и выше. Таким образом, количество банкротств, скорее всего, вырастет»,— прогнозирует эксперт.

Егор Якимов