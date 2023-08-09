Банкиров вынули из «мясорубки»

Три бывших топ-менеджера лишившегося в 2016 году лицензии орловского банка «Церих» смогли отменить решение суда о взыскании с них более 500 млн руб. убытков. Дело будут рассматривать заново — государственное агентство по страхованию вкладов настаивает на привлечении управленцев к субсидиарной ответственности по долгам банка, считая их ответственными за вывод ликвидных активов перед разорением. Адвокаты банкиров утверждают, что их подзащитные лишь выполняли волю руководства, не имея возможности отказаться. Эксперты считают, что у фигурантов есть шансы избежать крупных выплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Орловская Фемида может освободить бывших управленцев банка «Церих» от возмещения полумиллиарда рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Орловская Фемида может освободить бывших управленцев банка «Церих» от возмещения полумиллиарда рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Центрального округа в рамках длящегося уже почти семь лет банкротства разорившегося орловского банка «Церих» отменил решения двух нижестоящих инстанций, вынесших постановления о взыскании около 510 млн руб., €72 тыс. и $66 тыс. с «контролирующих лиц» банка. Таким образом, расплаты по его убыткам избежали некрупный акционер и врио председателя правления банка в 2015 году Наталья Горбылева, экс-зампред правления Кирилл Котляров, бывший член правления Галина Жаворонкова.

Кассационный суд отменил решения первой инстанции и апелляции лишь частично. Всего государственное агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее в банкротстве конкурсным управляющим, требовало привлечь к субсидиарной ответственности по долгам «Цериха» шесть его менеджеров (суды затем переквалифицировали эту меру в более мягкое и предполагающее меньшее число имущественных ограничений взыскание). В отношении экс-члена совета директоров Владимира Толкачева, как следует из опубликованного постановления кассации, решение суда о взыскании осталось, а бывший член правления Роман Лебединский избежал его еще в первой инстанции.

Ответственность за убытки «Цериха» АСВ и суд ранее возлагали и на экс-председателя правления банка Жанну Воробьеву, но в 2021 году, до окончания банкротства, она умерла. У госпожи Воробьевой не было наследников и, как установил арбитраж, «наследственного имущества», поэтому из числа ответчиков ее впоследствии исключили.

Как сообщается в опубликованной резолютивной части постановления суда, эпизод о взыскании теперь должен быть направлен на новое рассмотрение в арбитражный суд Орловской области. Полное постановление кассации еще не опубликовано, поэтому мотивировка суда остается неясной. По данным источников «Ъ-Черноземье», близких к процессу, АСВ в рамках второго круга рассмотрения будет добиваться привлечения всех управленцев «Цериха» к субсидиарной ответственности по полной, с точки зрения агентства, сумме требований.

Кассационный суд, по словам одного из источников, «фактически согласился с тем, что менеджеры подписывали кредитные документы лишь формально, исполняя волю владельцев банка, а реальных возможностей повлиять на решения они не имели».

Сумма убытков, положенных к взысканию, была оценена судом исходя из выявленных АСВ эпизодов возможного вывода из «Цериха» ликвидных активов за считанные месяцы до разорения. Арбитраж согласился с частью из них — всего агентство заявляло об ответственности управленцев за потери более 1 млрд руб., не считая валютных операций. Девятнадцатый апелляционный арбитраж в одном из постановлений ранее детально описывал методику вероятного вывода активов: якобы кредитный комитет «Цериха» и его топ-менеджеры одобряли займы «техническим юрлицам», которые почти не имели сотрудников и вели минимальную хозяйственную деятельность.

При этом получатели кредитов имели взаимные проводки по счетам, а формальным же залогом по кредитам выступили неликвидные оборотные активы, например замороженные морепродукты с ограниченным сроком годности.

«Мы придерживаемся позиции, что АСВ выбрало формальный подход к поиску лиц, ответственных за убытки “Цериха”,— заявил «Ъ-Черноземье» представляющий госпожу Горбылеву адвокат Дмитрий Ломакин.— Как в анекдоте, где часы искали не там, где потеряли, а под фонарем — потому что светло. Точно так же вместо реально принимавших решения агентство нашло группу менеджеров, которые никуда не скрывались, и стало преследовать их, пропуская через мясорубку системы с арестами счетов и имущества». Называть имена, по мнению фигурантов дела, «реальных контролирующих лиц» адвокат не стал.

«Церих» до разорения работал в формате ЗАО, и его акционеры, по данным Kartoteka.ru, не раскрывались. Господин Ломакин и другие защитники банкиров придерживаются в деле консолидированной позиции.

В АСВ заверили «Ъ-Черноземье», что и при новом рассмотрении «продолжат отстаивать интересы кредиторов банка». В агентстве подчеркнули, что постановление о взыскании убытков с господина Толкачева осталось неизменным, а решение об обжаловании постановления кассации в отношении трех других фигурантов «будет принято после опубликования судебного акта».

Управляющий партнер центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева, изучившая материалы дела, считает, что суды не увидели связи между действиями управленцев и непосредственно разорением банка: «АСВ просило привлечь их к субсидиарной ответственности, но для этого действия топ-менеджеров должны были стать основной причиной банкротства “Цериха”».

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков пояснил, что разница между привлечением к субсидиарной ответственности и взысканием убытков заключается в тяжести этих двух мер для управленцев разорившегося банка: «Субсидиарная ответственность предъявляется по всей совокупности реестра кредиторов банка, она может исчисляться десятками, а иногда и сотнями миллионов рублей. При взыскании убытков сумма ограничивается конкретными эпизодами потерь, которые были вменены в вину ответчику. Хотя можно предположить, что и сумма в 500 млн руб. на пятерых была бы безнадежной к взысканию».

Сергей Калашников