За сады ли

Арбитражный суд Воронежской области 24 декабря рассмотрит иск ВТБ об обращении взыскания на заложенные активы одного из крупнейших в регионе производителей яблок — ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК). В случае удовлетворения требований банку могут перейти ключевые активы предприятия оценочной стоимостью не менее 2,3 млрд руб. Спор разворачивается на фоне уже признанной задолженности перед ВТБ более чем на 350 млн руб., попыток инициировать банкротство компании и параллельного запуска процедуры ее ликвидации. Эксперты отмечают, что по отрасли ударили два года неурожая.

После двух лет заморозков яблоневое хозяйство в Воронежской области оказалось на грани банкротства и потери бизнеса

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Суд сегодня рассмотрит иск ВТБ в рамках гражданского дела, инициированного банком в конце сентября. Согласно материалам суда, банк требует обратить взыскание на заложенное имущество ЦЧПЯК на сумму не менее 2,3 млрд руб. При положительном для кредитора исходе компания может лишиться основных производственных активов.

До этого Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил требования ВТБ о взыскании с ЦЧПЯК 142,4 млн руб. Задолженность сформировалась по нескольким кредитным линиям, открытым в 2020–2024 годах. Общий объем заемных средств превысил 400 млн руб. После вынесения решения первой инстанцией компания не предпринимала попыток его обжалования, следует из картотеки арбитража. Кроме того, заемщик признал обоснованность еще одного иска банка на более чем 210 млн руб., связанного с крупными кредитными линиями 2019–2025 годов общим лимитом свыше 2,2 млрд руб. Согласно материалам дела, ЦЧПЯК прекратила обслуживание процентов и к началу января 2025-го только просроченная задолженность перед ВТБ превысила 210 млн руб.

Параллельно банк предпринимает шаги по инициированию банкротства должника. Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», 22 октября ЦЧПЯК подала заявление о собственном банкротстве. Спустя два дня ВТБ обратился в суд с заявлением о вступлении в дело о несостоятельности. Тогда же были введены обеспечительные меры, включая запрет на отчуждение и обременение долей в земельных участках, а также на досрочное расторжение договоров аренды. На фоне этого с 5 ноября в отношении ЦЧПЯК запущена процедура ликвидации (ликвидатором назначен гендиректор Юрий Замятин).

Источники «Ъ-Черноземье», знакомые с ситуацией в ЦЧПЯК, отмечают, что ликвидация и банкротство не могут идти параллельно как самостоятельные процессы: в подобных случаях законом предусмотрена упрощенная процедура банкротства.

«Подобная конфигурация условий может указывать на возможные попытки преднамеренного банкротства с целью перераспределения активов в пользу аффилированных лиц»,— предположил один из собеседников «Ъ-Черноземье».

Последние два года ЦЧПЯК могла испытывать финансовые сложности из-за плохих агрометеорологических условий. Как сообщили в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» в областном минсельхозе, в 2024-м весь урожай яблок ЦЧПЯК погиб из-за апрельских и майских заморозков. В 2025-м погодный фактор вновь негативно сказался на производстве: повреждения получили многолетние насаждения на площади 1,25 тыс. га, что составляет более 53% плодоносящих садов. Валовой сбор текущего года на предприятии составил около 22,4 тыс. т — примерно половину от планового уровня в 45 тыс. т в год. В настоящее время трудовые ресурсы и производственные мощности компании задействованы лишь на 30%, сообщили в министерстве.

По данным Rusprofile, ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Учредители не раскрываются. До 2021 года такой статус имела сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2024 году выручка общества составила 446 млн руб., чистый убыток — 26 млн руб. Гендиректор — Юрий Замятин.

Представители ВТБ и самой компании от комментариев «Ъ-Черноземье» отказались. В правительстве Воронежской области «Ъ-Черноземье» сообщили, что региональные власти осведомлены о возбуждении дела о банкротстве, но встреч с собственниками ЦЧПЯК для обсуждения этого вопроса не проводилось. По данным областного минсельхоза, о сокращении персонала в компании не заявлялось: численность работников на конец 2024 года составляла 108 человек, в ноябре 2025-го — 116. В ведомстве также подчеркнули, что все агротехнологические мероприятия по уходу за садами в весенне-летний период выполнялись в полном объеме.

Эксперты отмечают, что обращение взыскания на заложенное имущество само по себе не означает намерения банка получить контроль над бизнесом. Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин поясняет, что активы в таком случае подлежат реализации с публичных торгов, а вырученные средства направляются на погашение требований залогового кредитора.

«Для банка это непрофильные активы, и его интерес — вернуть деньги. В условиях банкротства ВТБ сохраняет статус залогового кредитора, а его требования удовлетворяются в приоритетном порядке»,— отмечает он.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский добавляет, что формально банк мог бы ограничиться взысканием залога, не инициируя банкротство. Однако наличие других потенциальных кредиторов и риски оспаривания сделок делают процедуру несостоятельности более управляемым сценарием для кредитора.

Гендиректор АО «Острогожсксадпитомник» Николай Гапоненко отмечает, что неблагоприятные погодные условия второй год подряд серьезно бьют по отрасли: «В прошлом году урожая фактически не было — нам удалось сохранить около 5%. В этом сезоне ситуация также сложная, но сберечь удалось порядка 70%. Садоводство — капиталоемкий бизнес с длительным периодом окупаемости, поэтому без господдержки работать в нем крайне сложно. В отличие от однолетних культур, многолетние насаждения нельзя пересеять: за садами требуется круглогодичный уход и при малейшем вмешательстве урожай на следующий год теряется. При этом растут издержки и сохраняется дефицит рабочей силы. Иногда часть яблок не успевают собрать вовремя, а стоимость опавших плодов резко снижается. Наша продукция, как и большинства местных производителей, поставляется в федеральные торговые сети — с очень высокими требованиями к качеству».

Анна Швечикова