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Медведев заочно ответил Кудрину: работать надо, а не рассуждать о бедности
17:36
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15:38
Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
18:39
Володин поручил изучить применение «антинаркотической» статьи
18:14
Федун пообещал отдать «Спартак» болельщикам в 2023 году
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Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам
18:49
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Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу
18:31
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18:02
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Инфляция сохраняется на нулевом уровне третью неделю подряд
17:06
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16:50
У следствия нет доказательств причастности действующих российских военных к крушению МН17
16:47
Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» менеджеру «Татнефти»
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(обновлено: 19.06.2019)
Молочная промышленность
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