Рассольное выступление

Рассольные сыры занимают около 5% от общего объема производства, рассказывает директор центра компетенций АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров. Их выпуск в прошлом году почти не изменился. При этом, по его оценке, спрос на них увеличился за счет покупателей, отказавшихся от сырных продуктов на растительных жирах, выпуск которых за январь—июль этого года сократился на 22,2%. Помимо рассольных сыров подорожали продукты на основе творога на 4,9%, сметаны — на 2,6%, кисломолочных продуктов — на 0,8%, добавляет он.