Крупный производитель молочной продукции объявил о снижении цен на 5–15%

ГК «Ренна» снизила отпускные цены на свою продукцию на 5–15%, говорится в сообщении компании. Наиболее заметной коррекция оказалась для ассортимента творога — на 5–15%. Сливочное масло линейки «Коровка из Кореновки» стало дешевле на 10%. Решение связано со снижением цен на молочное сырье: объем его производства вырос, а спрос переработчиков сократился. В компании рассчитывают, что решение увеличит доступность продукции для производителей.

ГК «Ренна» занимает четвертую позицию в рейтинге переработчиков Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). В 2024 году ее выручка составила 51,3 млрд руб., прибавив 18,5% год к году. Среди производителей мороженого «Ренна» занимает второе место. В портфеле компании — бренды «Коровка из Кореновки», «Алексеевское» и прочее. Под ними выпускается широкий ассортимент молочной продукции.

Корректировать цены крупнейшие производители молочной продукции начали в контексте снижения спроса. Согласно «Нильсен», в период с декабря 2024 по ноябрь 2025 года ее натуральные продажи в сегменте сократились на 1,4% к предыдущим 12 месяцам. Наиболее выраженное снижение показало сливочное масло — на 9,6%. Негативный тренд на рынке ранее связывали с длительным ростом цен и падением покупательной способности населения.

Для мороженого дополнительным вызовом стало холодное лето прошлого года: в мае—сентябре его продажи сократились на 7,1% год к году (см. “Ъ” от 21 ноября 2025 года).

Александра Мерцалова