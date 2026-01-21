Молочники не веселятся

Сельскохозяйственные власти России и Белоруссии провели встречу, посвященную вопросам цен и поставок сливочного масла. С ростом себестоимости его выпуска и падением продаж на 9,6% за год российские компании столкнулись с давлением на локальный рынок со стороны белорусских производителей. Их доля в продажах уже достигает 23% и может продолжить расти. Это не позволяет российским производителям реализовать запасы продукции.

Власти России и Белоруссии 20 января 2026 года провели на уровне вице-премьеров встречу, основной темой которой стали цены на сливочное масло. Об этом рассказали два собеседника “Ъ” на аграрном рынке. Один из них пояснил, что переговоры были посвящены в том числе сложностям российских производителей, столкнувшихся с резким ростом складских запасов сливочного масла из-за снижения спроса. Белорусские компании, предлагая свою продукцию, начали снижать цены, добавил он. В аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева, Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. В российском Минсельхозе “Ъ” пояснили, что на встрече обсуждались планы по дальнейшему увеличению производства молочной продукции для развития поставок в третьи государства. Аграрные ведомства двух стран находятся в постоянном взаимодействии, добавили там.

Снижение спроса на сливочное масло — один из продовольственных трендов 2025 года. Согласно «Нильсен», с декабря 2024 по ноябрь 2025 года объем его реализации в рознице снизился на 9,6% к предыдущим 12 месяцам. Для сравнения: продажи в целом всей молочной продукции за этот же период сократились всего на 1,4%. На розницу приходится примерно половина объема реализации в России сливочного масла, в производственном сегменте спрос также не показывал роста. Это стало реакцией на длительное повышение цен.

В Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») напоминают, что основной причиной резкого роста цен на сливочное масло в конце 2024 года — начале 2025 года стало стремительное увеличение себестоимости производства молока. Подорожали корма, энергоресурсы, логистика, перечисляют там. Дополнительное давление, по мнению организации, оказали рост мировых цен на масло и снижение доходности выпуска сухого обезжиренного молока, что не позволило производителям компенсировать издержки за счет смежных продуктов. Но ситуация уже стабилизировалась: в ноябре 2025 года цены на сливочное масло выросли всего на 2% год к году, в то время как в первом полугодии увеличение оценивалось в 35%. В «Экониве» пояснили “Ъ”, что в январе—сентябре 2025 года продали сливочного масла на 14% больше, чем годом ранее, и рассчитывают на дальнейшее увеличение спроса за счет снижения цен и увеличения экспорта.

Два собеседника “Ъ” на молочном рынке поясняют, что низкий спрос уже вынудил производителей сформировать существенные складские запасы сливочного масла, которые сокращаются низкими темпами, так как спрос на продукцию восстанавливается слишком медленно. Опускать цены для его стимулирования производители не могут из-за низкой рентабельности, продиктованной высокими ценами на сырое молоко.

Значительную долю рынка начали занимать белорусские производители сливочного масла. Один из собеседников “Ъ” на молочном рынке говорит, что сейчас на них приходится 23% натуральных продаж. Другой источник “Ъ” замечает, что лидером продаж в категории по итогам прошлого года стал белорусский бренд «Брест-Литовск», добавляя, что компании из соседней страны сейчас также активно производят продукцию под собственными торговыми марками российских сетей. По итогам 2024 года аналитики «Нильсен» самым востребованным «молочным» брендом называли «Простоквашино». «Брест-Литовск» был вторым.

Можно говорить о принципиальном перераспределении долей российского рынка готовой молочной продукции в пользу белорусских предприятий и высокой вероятности выхода на него других брендов, констатирует источник “Ъ”. Он отмечает, что себестоимость производства молочной продукции в Белоруссии может быть ниже, чем в России, из-за менее выраженного влияния рыночных механизмов.

