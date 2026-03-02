Продажи молочных продуктов в 2025 году выросли в натуральном и денежном выражении

Продажи молочной продукции в натуральном выражении в 2025 году выросли на 3%. При этом россияне заплатили за них на 26% больше, чем годом ранее. Это стало известно из исследования госсистемы «Честный знак», а также сервиса «СберАналитика» и платформы inSales, с которым ознакомился «Ъ».

Как отмечают аналитики «Честного знака», покупатели все чаще отдают предпочтение более дорогостоящим продуктам: сыру, творогу, десертам, молочным коктейлям.

Объемы продаж молочных десертов в натуральном выражении увеличились на 16,7%, а расходы покупателей — на 38%. На 36% выросли траты покупателей на кисломолочные продукты. Объемы продаж при этом увеличились на 8,4%. Выросли продажи также сыров (на 29,3% в деньгах и на 11,2% по количеству) и творога (на 26% и 6%). При этом продажи сливочного масла, творожных сырков, йогуртов и сливок упали на 5,7–2,5%. Тем не менее траты покупателей на эти категории товаров все равно выросли — на 16,3–24,1%.

Более всего продажи молочной продукции в денежном выражении выросли в Якутии, где показатель достиг 51,8%. Он также увеличился в Забайкальском крае (47,3%) и Москве (38,8%). Регионы также оказались в лидерах по росту продаж в натуральном выражении. Показатель вырос на 24,4% в Забайкалье, на 24% в Якутии и на 11,4% в Москве.

Онлайн-продажи молочных продуктов увеличились на 31,5% в денежном выражении и на 14,8% — в натуральном. По данным платформы inSales, средний чек при покупке молочной продукции в интернете достиг 4487 рублей.

В феврале в компании «Логика молока» (прежде Health & Nutrition) рассказали, что их выручка в 2025 году выросла на 13,6% и достигла 161,1 млрд рублей. В конце прошлого года «Ъ» писал, что розничные продажи молочной продукции с сентября 2024 года по август 2025 года сократились на 2,8%. Больше всего снизился спрос на масло, маргарин и ультрапастеризованное молоко — примерно на 11%. Аналитики связывали это со значительным подорожанием сливочного масла и молока.