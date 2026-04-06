В России выросло число фермеров после введения маркировки молочной продукции

После введения обязательной маркировки молочной продукции число фермеров в России выросло с 257 тыс. в 2023 году до 284 тыс. в 2024-м, то есть на 10,6%. Об этом сообщили «Ъ» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор госсистемы маркировки «Честный знак»).

«Маркировка стала инструментом расширения возможностей фермеров. Система открыла фермерам доступ к тем каналам сбыта, которые ранее были для них ограничены, — прежде всего к федеральным и региональным торговым сетям. Малые производители получили возможность масштабироваться, сохраняя при этом контроль над качеством и происхождением продукции»,— указано в заявлении ЦРПТ.

В организации считают, что маркировка усилила прозрачность отрасли. Уровень несоответствий между объемом сырья и готовой продукции снизился с 30% в начале 2022 года до 0,002% к концу 2025 года, указали в ЦРПТ. «Разрешительный режим на кассах не позволил реализовать сотни миллионов единиц небезопасной продукции, а продажи просроченной “молочки” сократились в 199 раз»,— добавили в организации.

Обязательная маркировка молочной продукции была введена в России в 2021 году. Производители должны маркировать каждую единицу товара при поставках в торговые сети. При продаже продукции напрямую, например, на ярмарках, маркировка не требуется.