Протеиновый бум взвинтил мировые цены на сыворотку

Мировые цены на изолят сывороточного протеина за последние три года выросли в пять раз, достигнув €28 тыс. за тонну, и более чем в четыре раза превысили темпы роста цен на сыр и сливочное масло. Как сообщает Financial Times, это стало прямым следствием резкого роста потребительского спроса на продукты с повышенным содержанием белка, протеиновые порошки, коктейли и пр.

Эксперты отмечают, что еще недавно сыворотка была нишевым продуктом — ингредиентом для производства сыра и других молочных изделий. Теперь же сыворотка стала самостоятельным сырьевым продуктом с глобальным охватом.

В связи с ростом спроса компании активно перерабатывают жидкий молочный продукт путем фильтрации, получая изолят сывороточного протеина, который применяется в спортивных добавках, а также в таких продуктах питания, как йогурт, хлеб, снеки и напитки. «Это меняет всю экономику молочной промышленности,— цитирует FT Хосеа Саиса, аналитика службы информации о товарных рынках Expana.— Раньше это был продукт без особой ценности… А теперь сыр может стать побочным продуктом производства сыворотки».

Крупнейшие европейские молочные компании, такие как Arla и FrieslandCampina, вложили значительные средства в модернизацию производства сыворотки, но даже они с трудом справляются с растущим спросом. Аналитики отмечают, что эти производители уже распродали все запасы изолятов до июня или июля, что ограничило их доступность на спотовом рынке и привело к резкому росту цен.

Евгений Хвостик