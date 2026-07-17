Молоко берут под контроль

Оператор корпоративного питания RBE Group Андрея Шокина рассматривает возможность купить Балаковский молочный комбинат в Саратовской области оценочной стоимостью 175 млн руб. Актив убыточен и обременен рядом проблем, а молочная отрасль демонстрирует двукратное снижение рентабельности. Но RBE Group завод может быть интересен тем, что собственное производство улучшит экономику всей группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

RBE Group Андрея Шокина может приобрести Балаковский молочный комбинат (БМК) в Саратове, рассказали три собеседника “Ъ” на аграрном рынке. Другой источник “Ъ” говорит, что предприятие уже является поставщиком группы. В RBE Group и БМК “Ъ” оперативно не ответили. Сейчас владелец этого бизнеса — саратовский предприниматель Геннадий Сорокин, оперативно связаться с ним не удалось. В Neo оценивают активы БМК в 175 млн руб.

RBE Group создана в 2004 году и специализируется на корпоративном питании. Среди ее клиентов «Трансмашхолдинг», УГМК, «Мостотрест», поезда «Сапсан» и составы Федеральной пассажирской компании. В 2023 году холдинг получил контракты по обеспечению питанием структур Минобороны, заключенные ранее с ГК «Конкорд» Евгения Пригожина. Максимальная сумма соглашения 20,1 млрд руб. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка ООО РБЕ составила 172,7 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза год к году. Чистая прибыль снизилась на 8%, до 7,8 млрд руб.

БМК — саратовский производитель молока и молочной продукции, созданный на базе существовавшего с 1934 года завода. В 2018 году мощность предприятия составила 4,3 тыс. тонн продукции в год. Компании принадлежат торговые марки «Молочная крынка», «Мирные Карамель», «Вкусмилк» и VolgaMilk.

Согласно СПАРК, выручка ООО БМК в 2025 году упала на 62,3%, до 1,48 млрд руб. Убыток составил 269,9 млн руб. Финансовые проблемы у компании существуют уже около трех лет, руководство перестало сдавать квартальные отчеты в районную администрацию и правительство региона, говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Местные власти ранее делали попытки оживить бизнес БМК. В 2023 году в рамках этого проекта 50% в компании получил депутат Саратовской областной думы Гагик Киракосян. В регионе он руководит дорожно-строительной компанией «Автотрасса».

Но решить проблемы БМК господину Киракосяну не удалось, считают собеседники “Ъ”. В сентябре прошлого года он вышел из числа совладельцев БМК и весь бизнес перешел в залог RBE Group. Если у кредитора в тот момент был стратегический интерес к активу, стороны могли согласовать опцион с приобретением доли в будущем или прописать в договоре возможность оставить актив за залогодержателем, поясняет партнер практики корпоративного права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Сергей Крохалев.

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Партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Станислав Мудров считает, что покупка молочного комбината вписывается в стратегию RBE Group. Компания выстраивает вертикально интегрированный холдинг, чтобы обеспечить себя ключевыми продуктами для выполнения крупных госконтрактов, говорит он. Для компаний, специализирующихся на обеспечении питанием, молочная продукция — один из ключевых и наиболее затратных компонентов, говорит гендиректор ассоциации «Союзмолоко» Артем Белов.

Господин Белов поясняет, что собственное производство для поставщиков питания позволяет стабилизировать поставки, снизить издержки. Оно также обеспечит гибкость в управлении ассортиментом. Эта опция делает вложения в БМК для RBE Group целесообразными, несмотря на общее снижение рентабельности молочной отрасли. Согласно Neo, в первом квартале показатель составил 19% против 37% годом ранее. Вызовами остаются сдержанный спрос, высокая ключевая ставка ЦБ, конкуренция с импортной продукцией, рост затрат на логистику и сложная ситуация на топливном рынке, перечисляет Артем Белов.

Владимир Комаров, Дарья Андрианова; Никита Маркелов, Саратов