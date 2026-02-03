С производителей сняли сливки

Маргарин в российской рознице за год подорожал в среднем на 15%, несмотря на то что у производителей стоимость продукции остается стабильной. Это может быть связано, с одной стороны, со значительными розничными наценками, достигающими 65% от потребительской цены. А с другой — на маргарин могла переориентироваться часть покупателей сливочного масла как на более доступную альтернативу.

Средняя розничная стоимость маргарина на 26 января составила 296,8 руб. за кг, увеличившись год к году на 15%, следует из данных Росстата. Он занял четвертое место среди наиболее подорожавших продуктов питания, входящих в базовый еженедельный мониторинг. Уступил маргарин только мороженой рыбе, водке и говядине.

Рост цен на маргарин произошел, несмотря на сдержанную политику у его производителей. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит, что средние оптовые цены на него в декабре 2025 года составили 98,9 тыс. руб. за тонну, снизившись год к году на 17,3%.

Исполнительный директор Масложирового союза Игорь Мальцев говорит, что ни себестоимость, ни цена фасованной продукции для полки у производителей маргарина за год не поменялась.

Отпускные цены на его промышленные категории снизились на 15–20%. Это связано со снижением стоимости тропических масел из-за укрепления рубля, поясняет эксперт.

В OleoScope говорят, что производители маргаринов из-за требований к содержанию трансизомеров жирных кислот в своей продукции используют преимущественно твердые масла. В России используют пальмовое масло, стоимость которого в долларах за год, согласно OleoScope, выросла более чем на 5%. Но за счет укрепления рубля в национальной валюте сырье подешевело на 23%. Цена производителей на рафинированное подсолнечное масло за год сократилась на 8%, до 99,8 тыс. руб. за тонну, замечают аналитики.

Показатели производства и потребления маргарина также демонстрируют сдержанную динамику. Согласно Масложировому союзу, в 2025 году было выпущено 1,37 млн тонн продукции, что больше год к году на 2,1%. Потребление за тот же период выросло на 1,6%, до 1,17 млн тонн. 84–86% российского маргарина реализуется внутри страны, оставшийся объем экспортируется преимущественно в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию и Таджикистан, отмечают в OleoScope.

Производители не исключают, что коррекция отпускных цен могла произойти со стороны ритейлеров.

«Маргарин как сливочное масло не выступает социально значимыми товаром, поэтому наценка на него в рознице ничем не ограничивается»,— объясняет господин Мальцев. В OleoScope также предполагают, что подорожание маргарина на полке обеспечила розничная наценка. Представители «Магнита», X5 и «Ленты» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что в крупных розничных сетях динамика цен на маргарин умеренная, в пределах инфляции. Рост стоимости, по его мнению, может быть связан с увеличением спроса в производственном звене. Минимальная розничная наценка на маргарин, по словам господина Богданова, составляет 35 руб. за пачку в 180 грамм или 194 руб. за кг продукции. Этот показатель соответствует 65,4% от приводимой Росстатом средней розничной цены.

Дмитрий Леонов не исключает, что в рознице дополнительный спрос на маргарин могла обеспечить переориентация спроса. Из-за подорожания сливочного масла многие потребители могли выбирать его как более доступную альтернативу.

Согласно NTech, в январе—сентябре 2025 года в натуральном выражении спрос на маргарин действительно вырос на 3% год к году. Интерес к подсолнечному маслу при этом сократился на 12%.

Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов сомневается, что речь идет о переориентации как массовом тренде. Эксперт поясняет, что потребители обычно придерживаются двух сценариев потребления сливочного масла: для приготовления пищи и как ингредиент бутербродов. Первая категория, по его мнению, действительно могла начать переходить на аналоги — растительное масло или маргарин, но вот вторая выбирала из значительно большего числа категорий.

Станислав Богданов замечает, что сейчас доступность сливочного масла для потребителей постепенно растет. В 2025 году его средняя минимальная стоимость для продукции категории «первой цены» снизилась на 22,5%, с 982 руб. до 761 руб. за кг. Закупочная цена за тот же период упала на 14%, до 739 руб. Разница показывает дополнительные усилия ритейлеров по снижению цен на масло, замечает эксперт.

Александра Мерцалова