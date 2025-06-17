Сыроделы режут доли

Российская структура немецкого производителя сыра Hochland может выкупить у ГК «Нева Милк» популярный бренд рассольного сыра «Сиртаки» за 350–400 млн руб. Сейчас компания производит сыр «Фетакса», конкурирующий в российской рознице с «Сиртаки». Покупка сильного российского бренда может позволить Hochland снизить давление на материнскую компанию, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ГК «Нева Милк» может продать ООО «Хохланд Руссланд» (входит в немецкий холдинг Hochland) бренд «Сиртаки», рассказал источник “Ъ” на рынке. Еще один собеседник “Ъ” не исключил вероятности сделки. Совладелец ГК «Нева Милк» Альберт Суфияров подтвердил факт переговоров, уточнив, что сейчас российская структура Hochland — единственный претендент на «Сиртаки». В «Хохланд Руссланд» “Ъ” не ответили. Инвестбанкир Илья Шумов оценивает стоимость бренда «Сиртаки» в 350–400 млн руб.

ГК «Нева Милк» существует с 1994 года. Согласно СПАРК, Альберту Суфиярову принадлежит 39,48% долей в ООО «Нева Милк», 51% контролирует Надежда Суфиярова. По 4,76% у Владимира Зюкова и Владимира Герасимова. Выручка компании в 2024 году увеличилась на 7,2%, до 16,85 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 7%, до 213,8 млн руб.

ООО «Хохланд Руссланд» — российская «дочка» немецкого производителя сыра Hochland. Развивает марки сыра Almette, Grunlander, «Фетакса». Выручка компании в 2024 году составила 54,01 млрд руб., увеличившись на 22% год к году, чистая прибыль снизилась на 40,5%, до 3,09 млрд руб.

Господин Суфияров уточнил, что после продажи «Сиртаки» компания сосредоточится на других брендах. Средства пойдут на перезапуск производства в Рыльске (Курская область), приостановленного после вторжения ВСУ. Сейчас в портфеле «Невы Милк» также марки «Тысяча озер», «Золото Европы», Dolce Granto, «Сырно Сытно», «Город сыра».

«Сиртаки» — основной конкурент «Фетаксы» в российской рознице. По данным NTech, бренды входят в тройку наиболее востребованных в категории рассольного сыра. С апреля 2024 по март 2025 года они сформировали соответственно 8% и 6,5% денежных продаж в категории. Собеседник “Ъ” на молочном рынке называет потенциальную сделку логичной для Hochland: компания по всему миру приобретает своих конкурентов. «"Сиртаки" — сильный локальный бренд, его приобретение Hochland может рассматриваться с точки зрения снижения давления на материнскую компанию при сохранении позиций на российском рынке»,— рассуждает источник “Ъ”.

Согласно onlinepatent.ru, правообладателем знака «Сиртаки» по классу сыров сейчас выступает Надежда Суфиярова. Управляющий партнер Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик поясняет, что продажа бренда может оформляться через покупку самой марки и переуступку всех лицензионных договоров по его использованию. Сделка, по словам эксперта, потребует согласия Федеральной антимонопольной службы, если товарный знак стоит больше 20% балансовой стоимости основных средств и нематериальных активов продавца либо дороже 7 млрд руб.

Юрист антимонопольной и регуляторной практики Vegas Lex Камилла Истамова добавляет, что подконтрольные иностранцам из недружественных стран структуры при приобретении активов должны получить разрешение правительственной комиссии. Процедура может занять три—шесть месяцев, добавляет она.

Натуральные продажи молочной продукции в рознице, по данным аналитической компании «Нильсен», с мая 2024 по апрель 2025 года сократились на 0,8% год к году, твердый сыр потерял 0,9%, но спрос на мягкий вырос на 7,9%. По данным ассоциации «Союзмолоко», производство сыра в России в январе—апреле 2025 года составило 272 тыс. тонн, сократившись на 1,8% год к году. Это связано с увеличением запасов и по итогам 2025 года категория может показать прирост, считает гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Он поясняет, что потребление сыра ежегодно увеличивается в среднем на 7% и потенциал еще не исчерпан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Александра Мерцалова, Владимир Комаров