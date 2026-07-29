Сыр выкатился на плато

Российский рынок производства сыров достиг насыщения. Доля 20 крупнейших производителей составляет уже 80%, а главной проблемой стал избыток предложения: в России производится на 9% больше сыра, чем потребляется. Это, в свою очередь, приводит к снижению цен и отрицательной рентабельности такого бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

На рынке сыров закончился активный инвестиционный цикл, длившийся с 2014 года, говорится в аналитической записке к рейтингу топ-20 производителей сыров, составленному Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко»), «Милкньюс» и Streda Consulting. Эксперты замечают, что рынок сыров подошел к точке насыщения и в дальнейшем развиваться на нем за счет постоянного роста новых мощностей не получится.

Активный рост производства сыра в России начался в 2014 году, после введенного продовольственного эмбарго.

Мера предусматривает существенные ограничения на ввоз в Россию продукции из стран, поддержавших санкции, последовавшие за включением в состав страны Крыма. Под запрет попали в том числе большинство европейских сыров, составлявших в 2013 году до половины розничного предложения. Высвобождение значительной доли рынка привело к массовому выходу на него новых игроков.

Директор центра компетенций АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров отмечает, что сейчас поток новых проектов резко сузился, фиксируется и снижение количества новых предприятий в отрасли. Причины он видит в высокой стоимости финансирования, увеличении цен на сырое молоко и насыщении рынка. Господин Кучеров добавляет, что с расширения мощностей производители сыров переходят к борьбе за долю рынка. Но делить ее тоже становится все сложнее: процесс консолидации практически завершился.

Доля топ-20 производителей на рынке полутвердых сыров, согласно подсчетам «Союзмолока» на основе данных по итогам 2025 года, составила 80%. Это значение аналитики называют рекордным. Оно также на 3,4 процентного пункта превысило показатель 2024 года. В общей сложности 20 крупнейшим игрокам удалось изготовить 375,5 тыс. тонн полутвердых сыров. Год к году значение прибавило 6% — динамика выше роста всего рынка (2,7%).

Но сейчас рост замедлится и у ключевых игроков. Директор практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Екатерина Михалева считает, что в 2026 году крупные производители нарастят выпуск продукции лишь на 3–4%. Охлаждение она связывает в первую очередь с перепроизводством. В первом квартале 2026 года запасы сыра на складах выросли на 21% год к году, до 77,1 тыс. тонн, замечает эксперт. Частично решать вопрос излишков, по ее словам, помогает развитие экспорта, но поставки за рубеж ограничены.

Переизбыток предложения сопровождается снижением розничных цен.

Согласно Росстату, средняя стоимость твердых и полутвердых сыров в России в июне составила 955,6 руб. за 1 кг, потеряв 0,8% год к году. Екатерина Михалева говорит, что рентабельность выпуска сыра у многих производителей сейчас остается нулевой или даже отрицательной.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов замечает, что внутреннее потребление сыра при этом снижается. В прошлом году с учетом всех видов продукции оно составило 1,05 млн тонн, потеряв год к году 1,2%. Произведено такой продукции было на 9,1% больше. Процесс сопровождается ростом товарного предложения из Белоруссии. Сейчас конъюнктура, впрочем, немного улучшилась. Аналитики NTech заметили, что в первом квартале натуральные продажи в категории сыра увеличились на 5% год к году, в рублях — на 8%.

В ГК «Эконива» видят возможности в том числе органического увеличения потребления сыров в стране. Там поясняют, что за последние пять лет потребление сыров в России ежегодно росло примерно на 7–8% в год и только в 2025 году превысило 10 кг в год на душу населения. Но показатель все еще существенно отстает от уровня большинства западных стран (в среднем 18 кг на душу населения), а значит, имеет потенциал роста.

Александра Мерцалова