Россия запрещает ввоз молочной продукции двух азербайджанских производителей

Россельхознадзор с 11 июля запрещает ввозить на территорию России молочную продукцию двух азербайджанских производителей — ООО «ALLBUY» и OOO «MILK PRODUCTS». Такое решение связано с отказом предпринимателей от российских инспекций, говорится на сайте ведомства.

ООО «ALLBUY» и OOO «MILK PRODUCTS» изготавливают сливочное масло и сыры. По информации агентства пищевой безопасности Азербайджана, предприниматели заявили, что не заинтересованы в «дальнейших поставках своих товаров в Россию». Россельхознадзор уведомил о готовности провести инспекции в других пяти азербайджанских предприятиях по изготовлению молочной продукции, чей товар продается в России.

По данным за прошлый год, товарооборот между Азербайджаном и Россией в 2024 году составил около $4,8 млрд (рост на 10,1%). По этому показателю Россия занимает третье место среди внешнеторговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции.

27 июня, на фоне массовых задержаний азербайджанцев В Екатеринбурге, начался конфликт между Азербайджаном и Россией. Через несколько дней в Азербайджане начались преследования россиян, отменили выступления российских артистов и дипломатические мероприятия.