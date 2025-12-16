Более 1,8 трлн руб. выручили производители молока с начала этого года

За январь—сентябрь 2025 года оборот всего российского рынка молочной продукции достиг 1,82 трлн руб. в денежном выражении — это на 19,4% больше, чем год назад. Это следует из данных обнародованного 16 декабря совместного исследования «СберАналитики», «Сбер Бизнес Софта» и «Честного знака» (система маркировки, оператором которой выступает ЦРПТ). Значимая доля продаж молочной продукции в рознице приходится на собственные торговые марки — они занимают около 14% совокупных объемов реализации. Такая продукция обходится дешевле — в среднем 150 руб. за единицу товара, в то время как брендированное молоко обходится в 160 руб.

Половина всей молочной продукции в стране продается через магазины «у дома». На втором месте — традиционная розница с долей 17%. Далее следуют гипермаркеты (10%), супермаркеты и жесткие дискаунтеры (по 8% каждый), а также онлайн-канал (7%). Самые высокие средние цены за килограмм продукции наблюдаются в онлайне (343 руб.) и гипермаркетах (333 руб.). Наиболее доступная молочная продукция продается в магазинах «у дома» (260 руб.) и жестких дискаунтерах (255 руб.).

Обычное молоко чаще покупают женщины 35–44 лет, безлактозное молоко — аудитория с более высоким уровнем дохода. Покупка растительного молока более свойственна молодой аудитории в возрасте до 24 лет.

Исследование молочной индустрии — один из элементов совместного сервиса «Аналитика ассортимента», запущенного «Сбером» и ЦРПТ для анализа, мониторинга и управления FMCG-ассортиментом на основе больших данных.

