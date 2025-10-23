Цены выросли на молоке

К концу лета 2025 года спрос на молочную продукцию сократился на 2,8% год к году. Причем тенденция усиливается: в мае снижение составляло 1,2%. В основном это связано с заметным ростом цен на продукцию из-за инфляции и давления издержек, говорят эксперты.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Розничные продажи молочной продукции в натуральном выражении за период с сентября 2024 года по август 2025 года снизились на 2,8% к предыдущим 12 месяцам, по данным аналитической компании «Нильсен». Сокращение продаж усиливается: еще в мае текущего года снижение оценивалось только в 1,2%. При этом практически по всем категориям наблюдается заметный рост продаж в денежном выражении — от 6,7% до 24,6% в зависимости от товара (см. график).

Сильнее всего пострадал спрос на масло и маргарин — на 11,2% год к году, а также ультрапастеризованное молоко — на 11,1%. Как ранее сообщал “Ъ”, это объясняется подорожанием сливочного масла на 38%, что уже привело к переходу части потребителей на растительные аналоги. Розничные продажи ультрапастеризованного молока также снижаются в основном из-за его заметной дороговизны. Впрочем, производство такой продукции, наоборот, увеличивается за счет растущего спроса со стороны кофеен (см. “Ъ” от 14 сентября). К концу 2025 года его выпуск в России может увеличиться почти на 5%, примерно до 1,65 млн тонн, прогнозирует Россельхозбанк.

Согласно данным Росстата, за первые семь месяцев 2025 года сливочное масло подорожало на 34%, сметана и молоко — на 22%, сыры — на 19%, а цены на сырое молоко за год выросли на 23,1%. Это объясняется в первую очередь ростом себестоимости и структурными сдвигами в потребительском спросе, считает директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров. Рост выручки в большинстве категорий при сокращении объемов их продаж является типичным признаком инфляционного давления, добавляет он.

Снижение спроса на молочную продукцию наблюдается начиная с четвертого квартала прошлого года, отмечают в «Логике молока» (ранее H&N и Danone; бренды «Актибио», «Простоквашино»). Впрочем, в связи с более умеренными инфляционными ожиданиями до конца 2025 года в компании не ожидают дальнейшего существенного снижения объема продаж в молочной категории.

Согласно подсчетам «Нильсена», заметная просадка в спросе наблюдается также у ряженки, простокваши и плавленого сыра — на 7,1%. Показывающие рост потребления товары: гранулированный творог — на 11,2%, густые йогурты — на 6,6%, молочные десерты — на 5,8%, мягкий сыр — на 1,5%, творог — на 0,3%. В «Логике молока» считают, что это обусловлено ростом популярности здоровых продуктов с повышенным содержанием белка.

Часть потребителей, переключаясь сейчас на более дешевые позиции, также уменьшает частоту покупок молочной продукции, добавляет Андрей Кучеров. Одновременно данные показывают перераспределение спроса. По оценке эксперта, продажи стерилизованного молока в январе—июле 2025 года упали на 10,8%, пастеризованного — на 0,7%, кефира — на 4,3%, сметаны — на 3,4 %. В то же время, добавляет он, натуральные продажи зерненого творога выросли на 13,1%, густых йогуртов — на 6,5%, десертов — на 6,9%.

Господин Кучеров ожидает сохранения до конца 2025 года слабых продаж молочной продукции в натуральном выражении, хотя темпы падения могут замедлиться. Господдержка молочной отрасли позволила нарастить производство, рост предложения и конкуренции может сдерживать дальнейшее повышение, считает эксперт. Так, по его оценке, в первой половине 2025 года выпуск питьевого молока увеличился на 0,9%, йогуртов — на 0,5%, творога — на 1,6 %. Если инфляция замедлится, по итогу текущего года падение натуральных продаж может быть в диапазоне 2–3%, однако полного восстановления до показателей 2023 года ожидать не стоит, прогнозирует эксперт.

Владимир Комаров