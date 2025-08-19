Кредиторов потянуло на мороженое

Крупный сибирский производитель мороженого Новокузнецкий хладокомбинат (бренды «Маруся» и «Снежный городок») столкнулся с риском банкротства. В рамках дела свои претензии заявили уже шесть кредиторов, в числе которых Кузнецкбизнесбанк. Совокупный долг компании может превышать 1,2 млрд руб. Рентабельность производителей мороженого падает под давлением растущих затрат и импортных поставок, это вынуждает их пересматривать бизнес-стратегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках дела о банкротстве АО «Новокузнецкий хладокомбинат» свои требования в Арбитражном суде Кемеровской области заявили шесть кредиторов, следует из картотеки дел. В их число вошли Кузнецкбизнесбанк, ООО «Регент», ООО «Бизнес-Референт», ООО «ПК "Эверест"» и два физических лица — Александр Иванов и Олег Федотов. Суммы претензий не раскрываются. В конце июля о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве Новокузнецкого хладокомбината также заявлял T-Банк, следует из сообщения на портале «Федресурс».

В АО «Новокузнецкий хладокомбинат», Кузнецкбизнесбанке и ПК «Эверест» “Ъ” оперативно не ответили. В T-Банке отказались комментировать судебные дела. Оперативно связаться с остальными кредиторами не удалось.

АО «Новокузнецкий хладокомбинат» зарегистрировано в 1994 году на базе советского предприятия и сейчас входит в кузбасский холдинг «НК-Групп». Собственником последнего выступает местный предприниматель Андрей Бачурин. По данным СПАРК, в 2024 году выручка Новокузнецкого хладокомбината снизилась на 9,89%, до 1,62 млрд руб., а убыток составил 5,1 млн руб. Совокупный долг компании на конец прошлого года достиг 1,28 млрд руб., увеличившись на 7,48%.

«НК-Групп» — крупный сибирский производитель мороженого, в периметр которого помимо Новокузнецкого хладокомбината входит Кемеровский хладокомбинат. Их совокупная мощность — более 10 тыс. тонн в год. У группы есть сети киосков «Снежный городок» (более 350 объектов) и магазинов «Пломбирная» (более 50). В 2024 год «НК-Групп» выпустила 7,4 тыс. тонн мороженого, заняв 20-е место в стране по объему производства, отмечали в Milknews. Год к году показатель вырос на 60,9%. В портфеле «НК-Групп» — бренды «Маруся», «Золотой резерв», «Снежный городок» и прочие. С 2022 года предприятие пытается зарегистрировать торговые знаки, походящие на известные бренды: Zara Ice, Genshin, MyNuts, Wednesday и Start Ducks. Продукция под ними уже выпускается.

Новокузнецкому хладокомбинату не впервые угрожает банкротство: в 2021 году о намерении подать в отношении него заявление сообщало московское ООО «Сойтэкс». Но сейчас процесс вряд ли будет остановлен путем частичного погашения долга, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Объединив требования, кредиторы, по его мнению, могут координировать действия.

Рентабельность производителей мороженого, по словам партнера по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбины Корягиной, сократилась с 17,7% в 2023 году до 13,75% в январе—марте 2025-го. Маржинальность продаж за год снизилась почти в два раза, до 4,34%. Отрасль переживает глубокий кризис, считает эксперт. Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров говорит, что мороженщики сталкиваются с ростом стоимости сырья, расходов по кредитам и дефицитом кадров. Производителям стало тяжелее использовать заменители молочного жира из-за ужесточения контроля, отмечает госпожа Корягина. Одновременно на рынок, по ее словам, стало поступать больше импорта из Белоруссии.

Натуральные продажи мороженого в России, по данным компании «Нильсен», в январе—июне сократились на 4,5% год к году. Одной из причин этого стало холодное начало лета. Годом ранее в аналогичный период в категории был отмечен рост спроса. Картина в Сибири хуже, чем по стране в целом. Госпожа Корягина говорит, что продажи мороженого в январе—июне здесь снизились на 10,4% год к году. «Лето больше не время сверхприбыли для производителей»,— говорит она. Господин Гафаров не исключает, что бизнесу придется пересматривать свои бизнес-стратегии, оптимизируя ассортимент и цепочки поставок.

Владимир Комаров