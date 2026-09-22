Молоку — крышки

Один из крупнейших производителей молочной продукции «Логика молока» получил в управление производителя упаковки «Аптар Владимир», входящего в американскую AptarGroup. Бизнес «Аптар Владимир» пострадал из-за ухода части зарубежных заказчиков, интеграция с «Логикой молока» может позволить расширить ассортимент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Президент Владимир Путин 21 сентября подписал указ о передаче 100% ООО «Аптар Владимир» во временное управление АО «Эйч энд Эн». «Эйч энд Эн» — структура крупного производителя молочных продуктов «Логика молока», который включает бывшие активы Danone. Бенефициар «Логики молока» — экс-замглавы минсельхоза Чечни Руслан Алисултанов. В компаниях комментарии не предоставили.

«Аптар Владимир» стал пятым активом иностранных компаний, переданным во временное управление за последнее время. 17 сентября по указу Владимира Путина процедура введена в структурах Nestle, FM Logistic, «Ашан» и «Лемана Про». Следующим этапом может стать продажа бизнеса (см. “Ъ” от 18 сентября).

«Аптар Владимир» — завод по выпуску пластиковых дозирующих крышек для пищевой и косметической промышленности. Открыт в 2004 году, входит в группу AptarGroup. Выручка компании за 2025 год осталась примерно на уровне 2024-го — 1,75 млрд руб., чистая прибыль составила 537 млн руб. Как указано в профиле «Аптар Владимир» на HeadHunter, компания поставляла упаковочные материалы Nestle, P&G, Henkel, Avon и другим.

AptarGroup со штаб-квартирой в США основана в 1946 году, управляет 57 предприятиями. Продажи в 2025 году выросли на 5%, до $3,78 млрд. В числе крупных акционеров AptarGroup — инвестиционные компании The Vanguard Group, BlackRock, страховая компания State Farm, Morgan Stanley. Как сказано в отчете AptarGroup за 2025 года, на некоторые продукты и услуги компании распространяется действие санкций, в том числе США и ЕС, касающихся России.

Компания располагает необходимыми лицензиями, но если санкции изменятся, а Aptar не получит лицензии, это может негативно сказаться на ее работе в России, говорится в отчетности.

Как отмечает гендиректор Plastinfo Олег Буркут, пик выручки «Аптар Владимир» пришелся на 2021 год, а в 2022–2023 годах начался спад, связанный с уходом ключевых зарубежных заказчиков из России. При этом с 2023 по 2025 год чистая прибыль компании выросла почти в два раза при практически плоской выручке и очевидно, что руководство грамотно оптимизировало расходы, замечает эксперт. По его словам, рентабельность по чистой прибыли в 2025 году на уровне 30% — довольно высокая для производства пластмассовых изделий. При штатной численности около 90 сотрудников среднемесячная зарплата находится на уровне 190 тыс. руб., что указывает на высокую степень автоматизации техпроцесса литья под давлением полипропилена и полиэтилена — основного перерабатывающегося сырья, говорит Олег Буркут.

Как считает эксперт, с передачей «Аптар Владимир» «Логика молока» получает собственного производителя пластиковой упаковки, а завод — стабильного крупного заказчика. При этом «Логика молока», полагает он, может расширить ассортимент «Аптар Владимир» за счет крышек для молочной упаковки (спортивные крышки для питьевых йогуртов, крышки с фольгой для творожных продуктов, дозаторы для жидких продуктов).

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский говорит, что, как правило, после передачи управления такие компании продолжают работать и поставлять продукцию. В данном случае скорее важны технологии, чтобы предприятие продолжало выпускать весь ассортимент, добавляет он.

Ольга Мордюшенко, Виктория Колганова, Александра Мерцалова