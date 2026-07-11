Росстандарт утвердил новые ГОСТы для молочной продукции

Росстандарт утвердил несколько новых ГОСТов для молочной продукции, в том числе для сливочного масла и мягких сыров. Впервые разработаны стандарты продуктов детского питания на молочной основе. Также подготовлены изменения в действующий стандарт молока.

ГОСТ для детских йогуртов и напитков на основе молочной сыворотки вступит в силу с 1 января 2027 года. В документе указаны требования к сырью, компонентам, упаковке, маркировке, методам контроля, транспортировке и хранению продукции.

Стандарт сливочного масла начнет действовать с 1 января 2028 года. В документе прописан алгоритм определения термоустойчивости масла. Также установлены требования для проверки возможной фальсификации.

В ГОСТе на молоко уточнили отдельные требования к качеству продукции и добавили современные методы лабораторного контроля. Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года. Основное требование сохраняется — продукция должна производиться только из коровьего молока без добавления сухого молока и немолочных компонентов. ГОСТ на сыры начнет действовать с 1 января 2028 года. В нем расширен перечень используемого молочного сырья и обновлены методы контроля для выявления возможной фальсификации.