Росстандарт утвердил новые ГОСТы для молочной продукции
Росстандарт утвердил несколько новых ГОСТов для молочной продукции, в том числе для сливочного масла и мягких сыров. Впервые разработаны стандарты продуктов детского питания на молочной основе. Также подготовлены изменения в действующий стандарт молока.
ГОСТ для детских йогуртов и напитков на основе молочной сыворотки вступит в силу с 1 января 2027 года. В документе указаны требования к сырью, компонентам, упаковке, маркировке, методам контроля, транспортировке и хранению продукции.
Стандарт сливочного масла начнет действовать с 1 января 2028 года. В документе прописан алгоритм определения термоустойчивости масла. Также установлены требования для проверки возможной фальсификации.
В ГОСТе на молоко уточнили отдельные требования к качеству продукции и добавили современные методы лабораторного контроля. Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года. Основное требование сохраняется — продукция должна производиться только из коровьего молока без добавления сухого молока и немолочных компонентов. ГОСТ на сыры начнет действовать с 1 января 2028 года. В нем расширен перечень используемого молочного сырья и обновлены методы контроля для выявления возможной фальсификации.
Утверждение Росстандартом новых ГОСТов для молочной продукции происходит на фоне значительной проблемы фальсификации в этой отрасли. Россельхознадзор и Роспотребнадзор регулярно выявляют некачественную продукцию, в том числе сливочное масло, с добавлением растительных жиров или других компонентов, не предусмотренных регламентами. Например, в 2023 году в Свердловской области почти 20% молочной продукции не соответствовали нормам по показателям фальсификации, а в некоторых случаях масло содержало воду для увеличения объема. В Саратовской области Россельхознадзор выявил более 80 фактов выпуска молочной продукции, не отвечающей требованиям техрегламентов, включая замену молочного жира говяжьим или растительным. Отдельные производители, по данным надзорных органов, постоянно меняют названия и владельцев, чтобы уйти от ответственности.
Высокий спрос на молочную продукцию делает ее одним из наиболее часто фальсифицируемых товаров. Общественное движение «Здоровое Отечество» даже обратилось к Михаилу Мишустину с предложением сделать ГОСТы для продуктов питания, особенно для детского питания и молочной продукции, обязательными. Это движение считает, что такие меры помогут сократить количество фальсификата. Важность контроля качества подчеркивается и тем фактом, что Россельхознадзор вводил запреты на поставки молочной продукции из других стран, например из Киргизии, из-за ненадлежащего качества и отсутствия надлежащего прослеживания сырья.
В целом, несмотря на растущие объемы производства сырого молока в России за счет инвестиций предыдущих лет, инвестиционная привлекательность отрасли снижается из-за кризиса перепроизводства и падения закупочных цен на сырье. Это также сказывается на ценах в рознице и приводит к сокращению спроса на ряд категорий, включая сливочное масло, продажи которого снизились на 9,6% за год. При этом молочные жиры, такие как в творожных сырах и мороженом, остаются востребованными, а российские производители увеличивают производство жиров, хотя и медленно. Таким образом, новые ГОСТы направлены на повышение качества и безопасности продукции в условиях сложной рыночной конъюнктуры.