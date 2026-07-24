Союзмолоко: ограничения на ввоз молока из Армении не приведут к росту цен

В объединении «Союзмолоко» заявили, что ограничения на ввоз из Армении молочной продукции не приведут к сокращению ассортимента или росту цен. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба организации.

По данным объединения, в 2025 году Россия сама обеспечивала спрос на молочную продукцию более чем на 85%. Около 90% импорта приходится на Белоруссию, а доля Армении была незначительной, заявили в «Союзмолоке». При этом большая часть поставок молочной продукции приходится на сыры. Их ввоз был запрещен с 2023 года, и только в апреле этого года поставки разрешили четырем компаниям Армении.

«Российский рынок в полной мере обеспечен всей необходимой молочной продукцией»,— заявили в организации. Крупные импортеры и торговые сети оперативно переориентируются на альтернативных поставщиков, утверждают там.

Сегодня Россельхознадзор заявил о введении ограничений на ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля. В ведомстве утверждают, что выявили использование компаниями молока от зараженного поголовья, а также сырья из стран за пределами ЕАЭС для производства высокожирновой продукции.

«Союзмолоко» — крупнейшее в России объединение производителей и переработчиков молока. В него входит около 200 компаний, которые производят 70% молока и молочной продукции в стране.