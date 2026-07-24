Союзмолоко: ограничения на ввоз молока из Армении не приведут к росту цен
В объединении «Союзмолоко» заявили, что ограничения на ввоз из Армении молочной продукции не приведут к сокращению ассортимента или росту цен. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба организации.
По данным объединения, в 2025 году Россия сама обеспечивала спрос на молочную продукцию более чем на 85%. Около 90% импорта приходится на Белоруссию, а доля Армении была незначительной, заявили в «Союзмолоке». При этом большая часть поставок молочной продукции приходится на сыры. Их ввоз был запрещен с 2023 года, и только в апреле этого года поставки разрешили четырем компаниям Армении.
«Российский рынок в полной мере обеспечен всей необходимой молочной продукцией»,— заявили в организации. Крупные импортеры и торговые сети оперативно переориентируются на альтернативных поставщиков, утверждают там.
Сегодня Россельхознадзор заявил о введении ограничений на ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля. В ведомстве утверждают, что выявили использование компаниями молока от зараженного поголовья, а также сырья из стран за пределами ЕАЭС для производства высокожирновой продукции.
«Союзмолоко» — крупнейшее в России объединение производителей и переработчиков молока. В него входит около 200 компаний, которые производят 70% молока и молочной продукции в стране.
В России с 2014 года, после введения эмбарго на импорт ряда продуктов из западных стран, производители активно инвестировали в производство сыров, что привело к увеличению объемов выпуска. Также в стране наблюдается активное замещение импортной молочной продукции, причем по данным на 2023 год, доля импорта безлактозной продукции составляла 20-30% от общего объема потребления, и ожидалось её снижение.
В целом, российский молочный рынок сталкивался с вызовами. В 2021 году себестоимость производства сырого молока увеличилась на 11%, а сыра — на 14–16% в период с июля 2020 по июль 2021 года, что было связано с подорожанием фуражного зерна, комбикормов, дизельного топлива и минеральных удобрений. Однако производители не смогли полностью компенсировать эти потери за счет повышения цен для конечных потребителей из-за «болезненной реакции властей» на подорожание базовых продуктов. Тем не менее, по итогам 2022 года выручка крупнейших производителей молока в России увеличилась, а совокупная выручка топ-30 переработчиков составила 784 млрд рублей, что на 14,9% больше, чем годом ранее.