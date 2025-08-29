Лето оказало холодный прием

Фруктовый лед стал единственной категорией мороженого, показавшей в первом полугодии рост продаж в натуральном выражении. Спрос на него увеличился на 7,2% год к году. Фруктовый лед в среднем на треть дешевле классического мороженого и воспринимается потребителями как более здоровая альтернатива. Но его доля в структуре продаж невысокая, общий объем выпуска мороженого снижается.

В январе—июне 2025 года розничные продажи фруктового льда в натуральном выражении выросли на 7,2% год к году, подсчитали в аналитической компании «Нильсен». Это единственная категория в сегменте мороженого, показавшая рост. В целом его продажи за шесть месяцев сократились на 4,5% год к году (см. график).

Спрос на мороженое в этом году снижается из-за плохой погоды, напоминает гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Потребление продукции, по его словам, в январе—июне снизилось на 4,1% год к году, до 326 тыс. тонн. Климатический фактор сказался на всех категориях сезонных продуктов: на продажах кваса, питьевой воды и т. п. (см. “Ъ” от 1 августа).

Негативная конъюнктура даже привела к падению производства. В январе—июне в России выпустили 332,3 тыс. тонн мороженого, на 4,9% меньше, чем годом ранее, отмечают в «Союзмолоке». Впрочем, господин Белов отмечает эффект высокой базы. За прошлый год производство мороженого в России выросло на 8,93%, до 561 тыс. тонн. Прогнозы отрасли также были позитивными (см. “Ъ” от 19 марта). В похожей ситуации оказались пивовары. Снижение спроса из-за холодного лета вынудило их в июле сократить производство на 3,9% год к году после периода роста (см. “Ъ” от 13 августа).

Интерес потребителей к фруктовому льду, по мнению господина Белова, растет за счет более низкой цены. Его себестоимость не зависит от молочных ингредиентов, отмечает он. По данным «Эвотор» (разработчик кассового ПО), 1–20 августа 2025 года средняя цена фруктового льда составила 670 руб. за 1 кг, на 13% больше год к году. Щербет подорожал на 18%, до 993 руб. за 1 кг, а молочное мороженое — на 16%, до 1 тыс. руб. за 1 кг. По подсчетам компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), медианная стоимость одной покупки мороженого с 1 по 25 августа составила 117 руб., увеличившись на 15% год к году.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов не исключает, что потребители могут воспринимать фруктовый лед как более здоровый десерт. В такой продукции, по его словам, обычно в два раза меньше калорий, чем в классическом мороженом. Спрос на здоровые продукты, по его словам, устойчиво растет уже несколько лет.

Несмотря на увеличение продаж, доля фруктового льда в розничном ассортименте остается небольшой. В АКОРТ отмечают, что в сетях обычно представлены 20–320 видов мороженого. Только 2–20 позиций приходятся на фруктовый лед. В целом разнообразие мороженого в рознице, по словам господина Богданова, за год снизилось на 7–10%.

Общее снижение спроса и рост себестоимости негативно сказываются на бизнесе производителей мороженого. Его рентабельность, по данным консалтинговой компании Neo, в январе—марте 2025 года составила 13,75%, против 17,7% по итогам 2023 года. Маржинальность продаж за последний год снизилась почти в два раза, до 4,34%, отмечают аналитики.

Хотя в «Союзмолоке» не исключают, что в дальнейшем ситуация будет развиваться по позитивному сценарию: спрос стабилизируется. Сейчас в России потребление мороженого составляет 3 кг на душу населения в год, серьезно уступая многим схожим по пищевым привычкам и климату странам, отмечает господин Белов. «Мы видим серьезный потенциал роста спроса»,— констатирует он.

