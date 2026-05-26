Молочное дело скисло в прокуратуре

Как стало известно “Ъ”, прокуратура Московской области признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении руководства производителя молочных смесей ЗАО «Инфаприм», заподозренного в хищении 75 млн руб. при получении государственных субсидий. Надзор констатировал, что для расследования не было достаточных оснований. Защита считает, что происшедшее могло быть попыткой рейдерского захвата предприятия.

Уголовное дело в отношении владельца ЗАО «Инфаприм» Зафара Азимова, генерального директора предприятия Екатерины Грязновой и «неустановленных лиц» было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) СКР по Московской области 20 апреля в 8:30 утра. В тот же день возвращавшегося из командировки господина Азимова задержали в аэропорту Домодедово. Дома у подозреваемых, среди которых оказалась главный бухгалтер компании Ольга Денисова, а также в офисах «Инфаприм» прошли обыски, после чего фигуранты были доставлены в ГСУ СКР на допросы, продолжавшиеся двое суток до позднего вечера. В итоге Грязновой и Денисовой было объявлено, что они подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Претензии следствия, как выяснил “Ъ”, касались получения ЗАО «Инфаприм» в 2024–2025 годах субсидий из министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области на возмещение затрат по модернизации производства в Истре.

По версии следствия, получив в 2024 году 100 млн руб. на создание локальных очистных сооружений и закупку производственного оборудования для увеличения производственных мощностей, руководство предприятия в ноябре 2025 года подготовило документы и получило еще одну субсидию на 75 млн руб.

Следствие утверждало, что во втором случае это было сделано незаконно: зная о возможности получения максимально возможной суммы субсидии 100 млн руб. в рамках «одного инвестпроекта», руководство завода якобы умышленно «разделило» размер понесенных затрат, в первом случае подав заявку о расходовании 1,48 млрд руб., а во втором — 1,39 млрд руб.

Сами фигуранты возможность махинаций категорически отрицали. Так, Грязнова и Денисова в своих показаниях настаивали, что ни о каком «искусственном» разделении затрат и едином инвестпроекте речи не было. По словам подследственных, возмещение происходило в связи с созданием «объектов инженерной инфраструктуры», а не в рамках «инвестиционного проекта», о существовании которого заявляло следствие. Субсидия же в размере 75 млн руб. была получена на конкурсной основе с предоставлением всех необходимых документов по результатам выездных проверок. В свою очередь, господин Азимов пояснил, что получение столь незначительной по масштабам вложенных в предприятие инвестиций суммы 75 млн руб. не требовало с ним, как с акционером, согласований и находилось исключительно в компетенции менеджмента. Обвинение фигурантам так и не было предъявлено. Более того, в итоге прокуратура Московской области уже через два дня отменила постановление о возбуждении уголовного дела. Надзор пришел к выводу, что расследование было начато «незаконно и необоснованно в отсутствие достаточных данных».

В документе, имеющемся в распоряжении “Ъ”, говорится, что в основу дела легли материалы полиции, сотрудники которой лишь затребовали из правительства Московской области заявки «Инфаприм» на выделение субсидий.

Еще одним основанием стали результаты исследования, проведенного в феврале 2026 года в НКЦ «Эталонъ» — частном экспертном учреждении, сотрудники которого не предупреждались об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение. Последнее было составлено без необходимых в таких случаях бухгалтерских документов. Само же экспертное исследование, говорится в постановлении прокуратуры, «немотивированно, противоречиво и не содержит в себе ссылок на нормативно-правовые акты».

«При этом с момента регистрации сообщения о преступлении и до возбуждения уголовного дела следователем не проведено ни одного проверочного мероприятия»,— подчеркивается в документе. В нем также говорится, что следствием были «проигнорированы объективные данные относительно общей суммы инвестиций в производственные и инфраструктурные объекты». ЗАО «Инфаприм» вложило более 7 млрд руб. (при годовом обороте общества 12 млрд руб.), что «дискредитирует вывод следствия об умышленном хищении 75 млн руб., поскольку каких-либо ложных сведений в правительство Московской области не предоставлялось». Его представителям было известно как о первой, так и о второй заявках организации на субсидии. Сведений же о выводе 75 млн руб. за пределы общества не имеется. «Указанные существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства повлекли незаконное привлечение к уголовной ответственности Азимова, Грязновой и Денисовой»,— указала прокуратура, в завершение отметив, что расследованием дела руководства ЗАО «Инфаприм» ГСУ СКР по Московской области занялось незаконно, поскольку сведения о возможном преступлении поступили из МВД. В этой связи разбирательство должны были проводить органы внутренних дел. Фигуранты, которым в итоге так и не избрали меры пресечения, были отпущены.

Представлявший интересы гендиректора и главного бухгалтера предприятия адвокат Аркадий Толпегин заявил “Ъ”, что ограничений на количество поданных заявок действующим порядком не предусмотрено.

ЗАО «Инфаприм» одновременно были построены два разных объекта инфраструктуры, «и, следовательно, нет сомнений в правомерности выделения грантов». По его информации, еще в декабре 2025 года следователи связывались с министерством инвестиций Подмосковья, где ничего противоправного в выделении грантов ЗАО «Инфаприм» не нашли. «Возбуждение уголовного дела вопреки позиции предполагаемого потерпевшего, выводам прокуратуры и на основании заведомо ложного заключения негосударственной экспертизы свидетельствует о явно незаконном характере расследования»,— заявил адвокат. Он отметил, что возможный арест руководства или активов «предприятия, которое занимает лидирующее место среди российских компаний по производству заменителей грудного молока полного цикла», мог привести к плачевным для потребителей последствиям. Защитник считает, что случившееся могло быть «попыткой рейдерского захвата предприятия со стороны одного из его бывших топ-менеджеров, инициировавшего расследование».

Мария Локотецкая