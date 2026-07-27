С экспорта сняли сливки

В натуральном выражении российский экспорт молочной продукции в январе—мае 2026 года вырос на 14% год к году, до 104 тыс. тонн. Развитие зарубежных поставок помогает производителям в том числе сбывать излишки продукции, сформировавшиеся из-за ограниченного внутреннего спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В январе—мае 2026 года экспорт молочной продукции из России составил 104 тыс. тонн, увеличившись год к году на 14%, подчитали в федеральном центре «Агроэкспорт». В денежном выражении рост составил 19%, до $245 млн. 28% выручки от молочного экспорта сформировали сыры и творог, 23% — кисломолочные продукты, 15% — мороженое, 10% — доля молока и сливок, по 8% — сухое молоко и сухая молочная сыворотка.

В 2025 году в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») фиксировали снижение экспорта на 5% год к году, до 1 млн тонн в молочном эквиваленте. Экспортная выручка тогда увеличилась с $521 млн до $599 млн.

Крупные игроки рынка подтверждают тренд. В «Логике молока» “Ъ” пояснили, что в первом полугодии компания отправила за рубеж 8,3 тыс. молочных продуктов на 1,7 млрд руб. ($21,8 млн), год к году значения прибавили 6% и 3% соответственно. В ГК «Эконика» тоже фиксируют рост, объясняя его ослаблением рубля, мировым спросом на молочные белки и работой экспортеров по заключению прямых контрактов.

На экспорт приходится относительно небольшой объем молочного производства. Согласно Росстату, в январе—мае 2026 года в России было выпущено 8,95 млн тонн молока, переработанного в пищевую продукцию. А, например, сыров — 359,4 тыс. тонн. Но развитие направления для бизнеса оказалось важным в условиях ограниченного внутреннего спроса.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров говорит, что самообеспеченность молочным сырьем в России достигает 85%, а с учетом белорусских поставок потребности внутреннего рынка в принципе закрыты. Из-за падения в прошлом году экспорта, по его словам, на складах сформировались рекордные запасы сыров и сухих компонентов, которые рынок не успевает освоить. В «Логике молока» говорят, что экспорт — один из инструментов решения проблемы накопления остатков готовой продукции, хотя сама компания с этим риском не сталкивается. В «Экониве» считают, что экспорт хорошо помогает с реализацией остатков белков. Но вот спрос на молочные жиры на международных рынках невысокий.

Среди ключевых экспортных категорий молочной продукции наиболее выраженный рост в январе—мае, по оценке «Агроэкспорта», показали сухое молоко (на 54% год к году) и сыворотки (на 50%). Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов говорит, что привлекательность экспорта сухого обезжиренного молока и сыворотки выросла за счет высоких мировых цен. Эти продукты, по его словам, сейчас выходят на рынки Азии и Африки.

Основной объем экспорта молочной продукции из России приходится на постсоветские страны.

Казахстан, Белоруссия и Узбекистан в январе—мае сформировали 64,9% от всех поставок в денежном выражении, следует из данных «Агроэкспорта». Но кратное увеличение поставок показали страны Ближнего Востока и Африки. Например, экспорт молочной продукции в Египет в январе—мае увеличился в два раза год к году, в Тунис — в 10 раз.

В перспективе доля альтернативных направлений в структуре молочного экспорта, вероятно, может увеличиться. Руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин замечает, что, согласно FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), подушевое потребление этой продукции в странах Азии, Ближнего Востока и Африки вырастет на 19% за десять лет. Многие мировые производители, по словам представителя «Логики молока», интересуются африканским рынком и в свете растущего населения. Но для молочной продукции поставки в регион осложняет логистика: речь об ассортименте с коротким сроком годности, который требует быстрой и, соответственно, дорогой доставки.

«Союзмолоко» ждет, что по итогам всего 2026 года в молочном эквиваленте экспорт продукции прибавит 8–15% год к году. Позитивный тренд сохранится, хотя во втором полугодии на показатель может оказать давление эффект высокой базы и курсовых колебаний. Геополитическая напряженность в странах Персидского залива негативно влияет на спрос, добавляют в «Логике молока».

Александра Мерцалова