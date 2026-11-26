Потребители немного оттаяли
Продажи мороженого за год выросли на 9–11,8%
Натуральные продажи мороженого в России за январь—сентябрь 2026 года увеличились на 9% в годовом выражении, денежные — на 11,8%, производство увеличилось на 3%. Рынок стал восстанавливаться после неудачных результатов прошлого года. Этому способствовали отсутствие заметного роста цен на мороженое, активный вывод новинок и теплое лето.
Натуральные продажи мороженого в России в январе—сентябре 2026 года составили 329,4 тыс. тонн, увеличившись на 9% год к году. Такие данные приводит ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). В денежном выражении рост продаж составил 11,8%, до 303,8 млрд руб.. Темп увеличения спроса на мороженое ускорился. В январе—сентябре 2025 года его натуральные продажи выросли на 1,3% год к году, денежные — на 18%.
Основной рост продаж мороженого сейчас обеспечивает федеральная розница.
По данным аналитической компании NTech, в сетях в январе—сентябре 2026 года натуральные продажи мороженого увеличились на 15,4% в годовом выражении, денежные — на 16,4%. Число специализированных объектов по его реализации (киосков, ларьков) в городах-миллионниках за год, по данным 2ГИС, сократилось на 5%, до 3,6 тыс.
Рынок мороженого восстанавливается после прошлогоднего спада, отмечает гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Рост совокупного потребления в категории он оценивает в 2% за год, до 465 тыс. тонн, производства — на 3%, до 458 тыс. тонн. Тренд эксперт связывает с повышением доступности продукта: производители снизили отпускные цены на 1,7% в сентябре к декабрю 2025 года.
Согласно ЦРПТ, за январь—сентябрь 2026 года средняя стоимость мороженого в России выросла только на 2,5% год к году, до 922 руб. за 1 кг. В 2024–2025 годах продукт, по словам господина Белова, напротив, активно дорожал. Сейчас потребители во многом ориентируются на бюджетные позиции. Косвенно на это указывает рост доли собственных торговых марок сетей в структуре продаж мороженого. В январе—сентябре 2026 года на них, согласно ЦРПТ, пришлось 17,7% спроса в натуральном выражении. За год значение увеличилось на 1,9 процентного пункта.
Дополнительным позитивным фактором для рынка мороженого в этом году Артем Белов называет комфортный теплый сезон. Мороженое — продукт с выраженным сезонным спросом. Из данных ЦРПТ видно, что пиковым месяцем был июль, когда было продано 58,1 тыс. тонн. Хуже всего дела шли в феврале — 18,5 тыс. тонн. Позитивный тренд прослеживался на протяжении всего теплого сезона. В мае натуральные продажи мороженого увеличились на 15,2% год к году, в июле — на 2,9%, в августе — на 12%, а в сентябре — на 15,1%, следует из материалов ЦРПТ. Хотя аналитики «Пятерочки» отмечают, что потребители сейчас все чаще воспринимают мороженое как продукт на каждый день.
На рынок позитивно влияет и увеличение количества новинок.
Растет интерес к необычным видам мороженого, говорит председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Активно продается продукция без сахара и с добавленным протеином, продолжает он. В «Логике молока» увеличение объемов реализации связывают с расширением географии продаж и выпуском новинок — мороженого под брендом «Растишка», творожных десертов с шариками.
Артем Белов рассчитывает, что производство мороженого сохранит рост по итогам всего 2026 года. В «Логике молока» также рассчитывают сохранить двухзначные темпы увеличения продаж до конца года. Хотя в «Магните» обращают внимание на то, что рост будет сильно зависеть от цен на молочное сырье. Пока основным фактором увеличения продаж остается низкая инфляция в категории, отмечают в компании. В «Логике молока», впрочем, напротив, видят готовность потребителей покупать более дорогое мороженое в случае его особенной привлекательности.
Газета «Коммерсантъ» №219от 26.11.2026, стр. 9