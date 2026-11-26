Дополнительным позитивным фактором для рынка мороженого в этом году Артем Белов называет комфортный теплый сезон. Мороженое — продукт с выраженным сезонным спросом. Из данных ЦРПТ видно, что пиковым месяцем был июль, когда было продано 58,1 тыс. тонн. Хуже всего дела шли в феврале — 18,5 тыс. тонн. Позитивный тренд прослеживался на протяжении всего теплого сезона. В мае натуральные продажи мороженого увеличились на 15,2% год к году, в июле — на 2,9%, в августе — на 12%, а в сентябре — на 15,1%, следует из материалов ЦРПТ. Хотя аналитики «Пятерочки» отмечают, что потребители сейчас все чаще воспринимают мороженое как продукт на каждый день.