Продажу 320 млн упаковок просроченной молочки заблокировали в России

С момента запуска в мае 2024 года системы онлайн-проверок на кассах по всей России было заблокировано 320 млн упаковок просроченной молочной продукции, сообщил Центр развития перспективных технологий.

Руководитель управления безакционной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина сказала, что общий объем предотвращенной реализации небезопасных продуктов, включая немаркированные и имеющие другие нарушения, достиг 550 млн упаковок. Это привело к снижению продаж просроченных товаров более чем в 122 раза.

Цифровизация контроля и внедрение системы маркировки, как сообщается в пресс-релизе ЦРПТ, позволили обеспечить прозрачность продаж и резко сократить уровень фальсификата в молочной отрасли — с 30% до 0,01%. Потребители получили доступ к информации о происхождении и качестве товаров через приложение «Честный ЗНАК», которое уже использовалось для сканирования более 77 млн упаковок.