Пломбир продался по погоде

Натуральные продажи мороженого в российской рознице в мае—сентябре 2025 года сократились на 7,1% год к году. Во многом это связано с холодным летом, ростом себестоимости и ограниченными запасами производителей. Сокращение спроса фиксируется только в традиционной рознице, в то время как в онлайне наблюдается рост продаж более чем на 22%.

В мае—сентябре 2025 года натуральные продажи мороженого сократились на 7,1% год году, следует из имеющегося в распоряжении “Ъ” исследования аналитической компании «Нильсен». В денежном выражении реализация увеличилась на 6,7%. Наибольшее снижение спроса на такую продукцию произошло в июне (на 12%) и сентябре (на 11%). В то же время в мае и августе спрос на мороженое оставался примерно на уровне прошлого года, сократившись всего на 1%. Наибольший спад продаж в натуральном выражении наблюдается у мороженого в пакетах (на 17%) и рожках — на 14%.

Несмотря на замедление продаж всей категории, отдельные продукты или линейки показывают опережающие темпы роста. Так, по данным «Нильсена», спрос на нишевый сегмент протеинового мороженого вырос на 313% год к году. Одной из самых растущих категорий мороженого также оказался фруктовый лед. Спрос на него растет в основном за счет его относительной дешевизны и потому, что воспринимается потребителями как более здоровая альтернатива (см. “Ъ” от 29 августа). Внутри категории мороженого растет спрос на диетические версии такой продукции, говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Одной из главных причин снижения продаж стало холодное лето, которое в целом привело к снижению спроса на сезонные товары, отмечает коммерческий директор «Нильсен» Светлана Боброва. Сказалась и высокая база 2024 года, когда погода ставила температурные рекорды, добавляет она. По данным АКОРТ, летом 2024 года ритейлеры фиксировали двузначный рост продаж такой продукции.

Мороженое — не единственная категория, пострадавшая от погодного фактора. В мае—июне 2025 года продажи кваса сократились на 15%, питьевой воды — на 5%, энергетиков — на 3%, спортивных и газированных безалкогольных напитков — на 4% (см. “Ъ” от 1 августа). Спад коснулся и российских пивоваров, которые даже начали сокращать производство своей продукции из-за снижения спроса (см. “Ъ” от 13 августа).

Помимо холодного лета на продажи мороженого могли повлиять и цены: они увеличились в среднем на 15–17% в летний сезон, отмечает госпожа Боброва. Увеличение стоимости такой продукции было обусловлено ростом издержек. По ее словам, сильнее всего у производителей выросли затраты на молочное сырье, шоколад и глазурь из-за роста мировых цен на какао-бобы более чем в два раза, фруктовые наполнители во многом из-за усложнения импортной логистики, а также затраты на зарплаты, логистику и упаковку.

Кроме того, высокая кредитная ставка не позволила многим производителям сформировать необходимые запасы, говорит председатель совета директоров компании «Шинлайн» (выпускает мороженое) Дмитрий Докин. Стоки формируются с января по июнь, а продажи начинаются уже с конца мая, добавляет он. Поэтому на это время фабрики обычно берут кредиты, что в 2025 году сделать было достаточно проблематично, поясняет эксперт.

Согласно подсчетам «Нильсен», основной вклад в снижение продаж внес именно офлайн-рынок: розничные продажи мороженого в мае—сентябре 2025 года сократились на 7,7%. В то же время спрос на такую продукцию в онлайне, наоборот, вырос на 22,4%. Станислав Богданов говорит, что рост продаж через интернет и более сдержанное классическое потребление — это общая тенденция на рынке FMCG. По его оценке, темпы роста спроса продовольственных товаров в онлайне в крупных сетях вдвое-втрое опережают динамику классической розницы. Это укладывается в долгосрочный тренд на развитие омниканальных форматов, считает эксперт. Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев считает, что такой заметный рост продаж в онлайне связан во многом с низкой базой и пока трудно сказать, что на рынке наметился новый тренд.

Владимир Комаров, Мария Бархатова