В этом есть своя «Логика»

Впервые за несколько лет в сегменте переработки молока сменился лидер. На первое место вышла «Логика молока», объединяющая бывшие активы Danone. Ранее она уступила эту позицию группе PepsiCo в России. Дальнейшие возможности для развития у всех производителей ограниченны. Внутри страны спрос на их продукцию не растет, а ее поставки за рубеж сокращаются. Это приводит к падению рентабельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Впервые за три года в секторе производства молочной продукции сменился лидер — на первое место вышла «Логика молока», следует из рейтинга «Союзмолока», «Милкньюс» и Streda Consulting на основе данных за 2025 год. Ранее его возглавляла PepsiCo. Это обусловлено опережающим ростом выручки. «Логика молока» за год увеличила ее на 17,9%, до 167,1 млрд руб., за счет покупки в конце 2025 года производителя мороженого «Полярис» у ГК «Новосибхолод». Выручка подконтрольного PepsiCo «Вимм-Билль-Данна» (ВБД) прибавила 6,7%, до 162,1 млрд руб.

«Логика молока» объединяет бывшие активы Danone в России.

В 2023 году они перешли под управление Росимущества, а в 2024 году сменили собственника — контроль над бизнесом получил Руслан Алисултанов. В портфеле компании бренды «Простоквашино», «Растишка», «Актибио», «Даниссимо», «Тема» и «Биобаланс». Именно в 2023 году ВБД обогнал «Логику молока» в рейтинге «Союзмолока». На третье место среди переработчиков вернулась «Комос групп» («Село Зеленое», «Молочная речка», Кезский сырзавод), опередив Hochland Russland.

В «Логике молока» говорят, что намерены инвестировать 120 млрд руб. до 2030 года в развитие и расширение производственных мощностей действующих предприятий. Там планируют сосредоточиться на разработке перспективных линеек и выходе в новые категории. В PepsiCo “Ъ” не ответили. Заместитель гендиректора ГК «Ренна» («Коровка из Кореновки», «Алексеевское»; пятое место в рейтинге «Союзмолока») по стратегическому управлению Игорь Лилеев говорит, что его компания тоже планирует нарастить производство, в том числе за счет инвестиций в развитие производственных мощностей и вывод на рынок новых продуктов.

Конкуренция среди производителей молочной продукции снижается.

Впервые за историю рейтингов среди топ-30 переработчиков не появилось ни одного нового игрока, замечает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. Индустрия, по его мнению, подошла к пиковой точке насыщения внутреннего рынка. Наращивать обороты бизнесу теперь непросто, особенно в свете постоянного роста импорта из Белоруссии, считает эксперт.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров называет барьеры для новых игроков предельно высокими. Это капиталоемкость, падающая рентабельность и насыщение внутреннего рынка. Потенциал инвестиций в переработку под внутренний спрос практически исчерпан, констатирует он. Перспективы для роста эксперт видит только в нишевых категориях, например сыров.

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина говорит, что инвестиционная привлекательность молочной отрасли снижается также из-за обвала закупочных цен. Ужесточаются и условия по льготным инвестиционным кредитам — компании все чаще вынуждены опираться на свои средства, добавляет она. Количество сделок купли-продажи в ближайшее время не вырастет, добавляет она.

Андрей Кучеров поясняет, что потребление молочной продукции в России стагнирует, что уже привело к формированию рекордных запасов масла, сыров и сухих компонентов на складах. Дополнительный фактор — сокращение экспорта молочной продукции примерно на 5% за год, добавляет он. По его оценке, за 2025 год рентабельность молочной отрасли опустилась с 37% до 19%, а к концу 2026 года может оказаться ниже 15%. Игорь Лилеев говорит, что давление на маржинальность сохраняется, хотя ситуация, в том числе с потребительским спросом, становится более сбалансированной.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова