Мороженое бросило в холод

Натуральные продажи мороженого в России снизились на 6–11% год к году в июне и первом полугодии в целом. Тенденция во многом связана с установившейся непогодой. Дополнительный сдерживающий потребителей фактор — цены: за год мороженое в России подорожало на 12–23%. Снижение спроса уже начало негативно сказываться на объемах производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Продажи мороженого в натуральном выражении в рознице в январе—июне 2025 года сократились на 11% год к году, по данным разработчика кассового ПО «Эвотор». В сервисе «Супермаркеты от Т-Банка» отметили снижение на 6% год к году в июне. Аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) в первый месяц лета зафиксировали спад продаж мороженого в натуральном выражении на 5% год к году, смесей для его приготовления — на 23%.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что в торговых сетях июньские продажи мороженого снизились на 10% год к году.

Это контрастирует с картиной прошлого года, когда ритейлеры, напротив, фиксировали двузначные темпы роста продаж из-за установившейся жаркой погоды. Впрочем, на более длительном отрезке ситуация выровнялась: за период с мая 2024 года по апрель 2025 года, по подсчетам «Нильсен», продажи мороженого в натуральном выражении выросли на 2,4%, в денежном — на 17,5%.

Сейчас спрос на мороженое сокращается из-за высокой базы прошлого года: последние несколько лет категория показывала рост как с точки зрения потребления, так и производства, говорит заместитель гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Мария Жебит. Тенденцию она связывает с погодными колебаниями и холодной весной. На климатический фактор указывают и аналитики «Чек Индекса»: июньские продажи начали проседать из-за затяжных дождей в центральной России.

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Второй фактор, сдерживающий спрос,— рост цен. В первом полугодии 1 кг мороженого в России в среднем стоил 916 руб., он подорожал на 19% год к году. Среди других форматов самый заметный рост показали брикеты — на 23%, до 133 руб. за упаковку. «Лакомка» выросла в цене на 21%, до 110 руб., вафельный стаканчик — на 20%, до 63 руб. (см. график). В «Чек Индексе» медианную цену мороженого за январь—июнь оценивают в 103 руб. за порцию, увеличение год к году — в 13%. В «Супермаркетах от Т-Банка» говорят, что на десерт потребители тратили в среднем 86 руб., на 12% больше, чем годом ранее.

Цены растут из-за увеличения себестоимости производства, констатирует госпожа Жебит.

По словам заместителя председателя правления «Руспродсоюза» (объединяет крупных поставщиков продуктов питания) Дмитрия Леонова, существенно подорожало и сырье, и основные ингредиенты: например, шоколад и глазурь из-за колебаний цен на какао-бобы — за год более чем в два раза. Заметно выросли цены на молочные жиры и фруктовые наполнители, добавляет эксперт.

На себестоимость мороженого повлияли рост затрат на фонд оплаты труда, упаковку, электроэнергию, логистику и хранение, продолжает Дмитрий Леонов. Высокая стоимость заемных средств, по словам Марии Жебит, не позволила производителям сформировать товарные запасы.

Негативная конъюнктура рынка уже начала сказываться на темпах производства мороженого. По данным «Союзмолока», в январе—марте показатель достиг 125 тыс. тонн, увеличившись на 2,1% год к году. Но затем тренд поменялся, и за счет низкого производства в апреле по итогам первых четырех месяцев показатель снизился на 3% год к году.

За весь 2024 год выпуск мороженого в России увеличился на 14,5%, до 600 тыс. тонн. Ранее аналитики рассчитывали, что по итогам всего 2025 года темпы роста составят 8–9%. Но на рынке также отмечают снижение рентабельности с 20% до 15% (см. “Ъ” от 19 марта). Крупнейшие производители мороженого «Арнест ЮниРусь» (бренды «Магнат» «Корнетто», «Инмарко», Ekzo), ГК «Айсберри» («Филевское», «Вологодский пломбир», «Жемчужина России») и «Чистая линия» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова