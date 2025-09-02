Игристое заморозили к осени

Принадлежащая Борису Титову «Абрау-Дюрсо» совместно с крупным производителем молочной продукции «Ренна» («Коровка из Кореновки») займется совместным выпуском мороженого. Для винодельни это хороший способ масштабировать свой бизнес, в то время как ГК «Ренна» партнерство позволит дополнительно загрузить мощности в условиях падения производства мороженого в России.

Как рассказали “Ъ” в «Абрау-Дюрсо», компания совместно с ГК «Ренна» займется производством мороженого — эскимо в бельгийском шоколаде со вкусом игристого вина. Первая партия составит 80 тыс. штук, уточняют на винодельне. В случае успеха там не исключают возможности расширения ассортимента.

Принадлежащая Борису Титову ГК «Абрау-Дюрсо» производит тихие и игристые вина. Группа владеет виноградниками общей площадью 4,1 тыс. га. По собственным данным компании, в 2024 году совокупный объем продаж составил 66,86 млн бутылок, что на 18% больше год к году. В 2024 году, как следует из отчетности компании, ее выручка увеличилась на 26%, до 15,79 млрд руб., чистая прибыль — на 43%, до 1,83 млрд руб.

ГК «Ренна» — крупный производитель мороженого и молочной продукции. В ее портфель входят бренды «Коровка из Кореновки», «Алексеевское» и «Кореновочка». По собственным данным, продукция компании присутствует в 250 тыс. торговых точек и 20 странах. По данным исследовательской компании NTech с июля 2024 года по июнь 2025 года, бренд «Коровка из Кореновки» занимает 12,5% в натуральных продажах мороженого. Конечный владелец компании в ЕГРЮЛ скрыт.

У «Абрау-Дюрсо» уже существует широкая линейка собственных продуктов питания, напоминает руководитель WineRetail Александр Ставцев. Такой подход практикуют многие алкогольные компании. Ранее группа Ladoga занялась выпуском соусов барбекю под маркой «Крутояр», под которой уже производит виски (см. “Ъ” от 5 августа).

Господин Ставцев не видит серьезных рисков для «Абрау-Дюрсо» в сегменте мороженого. Однако масштабирование продаж может произойти только в случае успешного выхода в крупные федеральные сети, предупреждает эксперт. Это не первый случай, когда виноделы занялись выпуском мороженого. С 2020 года «Кубань-вино» выпускает собственные сорбеты, приготовленные на основе вин Aristov. Но дальше краснодарской премиальной торговой сети «Табрис» его дистрибуция не пошла, отмечает Александр Ставцев.

В «Абрау-Дюрсо» рассказали, что дистрибуцией мороженого займется ГК «Ренна» по своим каналам. В компании планируют реализовывать такую продукцию по всей России, а также в фирменной рознице «Абрау-Дюрсо» в центральных и южных регионах страны, добавили там.

Поскольку «Абрау-Дюрсо» уже занимает лидирующую позицию на рынке игристого вина по продажам и производству, быстрый рост с таких высоких значений непрост, рассуждает Александр Ставцев. Поэтому, предполагает эксперт, сейчас за счет эксплуатации своего основного бренда компания пытается зарабатывать в новых нишах. К тому же сам рынок игристого уже не переживает такого взрывного роста, как ранее, добавляет он.

В условиях снижения продаж традиционных видов мороженого в 2025 году его производители сейчас активнее ищут новые способы стимулирования спроса, поясняет гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Это также поможет обеспечить высокую загрузку мощностей, что особенно важно в межсезонье, констатирует эксперт. По данным аналитической компании «Нильсен», в январе—июне 2025 года натуральные продажи мороженого в целом по стране снизились на 4,5% год к году. Рост на 7,2% год к году показал только фруктовый лед (см. “Ъ” от 29 августа). По подсчетам аналитиков «Союзмолока», в первой половине 2025 года производство мороженого сократилось на 4,9% год к году, до 332,3 тыс. тонн.

Владимир Комаров