Бизнес в глубокой заморозке

Акционеры барнаульского АО «Русский холодъ», одного из крупнейших производителей мороженого в РФ, решили ликвидировать компанию. Причиной тому могли стать долги на сумму более 12,5 млрд руб. Местные власти уже получили уведомления от ряда предприятий холдинга об остановке производства и увольнении сотрудников. Впрочем, интерес к активам компании проявляет инвестгруппа А1, планирующая выкупить бизнес вместе с обязательствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Акционеры АО «Русский холодъ» начали процедуру ликвидации компании, обнаружил “Ъ” в материалах на портале «Федресурс». Решение распространяется на всю структуру холдинга: аналогичные шаги предприняли владельцы торговых и производственных активов группы — АО «ТД "Русский холодъ"», ООО «Алтайхолод» и ООО «Лагуна койл». Ликвидационная комиссия должна будет провести все мероприятия за 18 месяцев после вынесения решения.

«Русский холод» — один из крупнейших российских производителей мороженого, основанный в 1999 году после покупки фабрики «Алтайхолод» в Барнауле. Компания выпускает более 140 видов продукции под марками «Настоящий пломбир», «Золотой пломбир», «Лакомка», «Монарх» и другие. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка предприятия составила 3,96 млрд руб., увеличившись на 18,9% год к году, чистая прибыль выросла на 50,4%, до 58,9 млн руб. По данным ассоциации «Союзмолоко», в 2025 году группа выпустила 15 тыс. тонн продукции и заняла 10-е место по объему.

О проблемах в компании стало известно в мае 2026 года, когда холдинг приостановил поставки продукции партнерам и начал аудит. Соответствующую информацию со ссылкой на письмо гендиректора Игоря Архипова тогда опубликовало издание ассоциации «Союзмолоко». Позже «Алтайхолод», входящий в группу, уведомил власти Алтайского края о высвобождении более 170 работников в связи с закрытием производства. Увольнения, по данным региональной службы занятости, запланированы с 8 августа.

По словам Игоря Архипова, проблемы холдинга вызваны существенными затруднениями в обслуживании долга и нехваткой операционных средств.

Совокупный долг четырех основных компаний «Русского холода» в 2025 году превысил 12,5 млрд руб., следует из СПАРК. В числе кредиторов группы, в частности, «Сбер», Т-Банк, Альфа-банк, Ozon-банк, банк «Россия».

В связи с наличием признаков неплатежеспособности инвестиционно-финансовая группа Fordewind заявила о планах обратиться с требованием признать «Русский холодъ» банкротом (см. “Ъ” от 14 мая). Вместе с тем о намерении купить бизнес вместе с долгами заявила инвестгруппа А1. Инвестиции в оздоровление холдинга там оценили в 1,5 млрд руб. На запрос “Ъ” о перспективах сделки в А1 и «Русском холоде» не ответили.

Заявленный интерес со стороны А1 объясняет выбор именно процедуры добровольной ликвидации, не исключает глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова. Этот механизм может быть частью передачи бизнеса новому владельцу в рамках комплексной сделки. «Запуск добровольной ликвидации позволяет инвестору легально и окончательно зафиксировать реальный состав и объем кредиторской задолженности. Покупатель в этом случае приобретает бизнес, очищенный от риска непредъявленных требований»,— поясняет Юлия Комбарова.

Лолита Белова, Новосибирск