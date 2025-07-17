С фальсификата сгоняют растительный жир

Профильные министерства и ведомства к осени 2025 года должны представить в Госдуму предложения по ужесточению ответственности за фальсификацию молочной продукции, выяснил “Ъ”. Доля подобных товаров на рынке начала расти из-за дефицита молочного жира, который производители заменяют на растительный. Бороться с этим на рынке рассчитывают оборотными штрафами и блокировкой продажи сомнительной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

В Минсельхоз, Минпромторг и Роспотребнадзор будут направлены рекомендации представить в Госдуму до 1 сентября предложения по ужесточению ответственности за фальсификацию молочной продукции и введение потребителей в заблуждение, следует из протокола совещания у первого зампреда Госдумы Алексея Гордеева (копия есть у “Ъ”). Факт участия в мероприятии “Ъ” подтвердил президент ГК «Эконива» Штефан Дюрр. Информация о его проведении есть на сайте Госдумы.

Среди обсуждаемых мер ужесточения ответственности, как следует из протокола, фигурирует в том числе введение оборотных штрафов для производителей.

Речь может пойти и о выработке документации, регламентирующей уничтожение фальсификата за счет его владельца. В Минпромторге, Минсельхозе и Роспотребнадзоре “Ъ” оперативно не ответили. В Роскачестве заявили, что поддерживают внедрение механизмов, способных повлиять на экономическую мотивацию нарушителей.

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Фальсифицированной продукцией считаются товары, не соответствующие заявленным характеристикам, поясняет гендиректор юрфирмы Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. На молочном рынке, по словам зампреда ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, речь обычно идет об использовании растительных жиров вместо молочных. На такой шаг производители идут, снижая расходы: себестоимость псеводомолочного продукта может быть в четыре раза ниже. Хотя наличие, например, пальмового масла не делает продукт фальсификатом, уточняет эксперт.

Исполнительный директор ассоциации «Антиконтрафакт» Ксения Халимонова говорит, что сейчас контроль осуществляется с помощью систем «Меркурий», показывающей количество поступившего на завод молока, и «Честный знак», отражающей выход готовой продукции. «Но некоторые производители ищут способы обхода существующих механизмов»,— отмечает она.

Дмитрий Леонов называет долю фальсифицированной продукции на молочном рынке небольшой — всего около 5% в 2024 году.

«Показатель долго снижался, но в последние два года снова начал немного расти»,— говорит гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Он связывает это с дефицитом сырья: из-за растущего спроса на молочные жиры производство не могло ему соответствовать.

Артем Белов считает, что острее всего проблема молочного фальсификата стоит в сегменте общепита и госзаказа. В первом случае потребитель не всегда получает объективные сведения о потребляемом продукте, во втором — ключевым фактором выбора поставщика остается низкая цена.

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«Сложившаяся конъюнктура создает риски для бизнеса добросовестных производителей, которым трудно конкурировать с фальсификатом»,— отмечает господин Леонов. По данным «Нильсен», потребление молочной продукции в России снижается. С июня 2024 по май 2025 года ее розничные продажи в натуральном выражении сократились на 1,2% к предыдущим 12 месяцам.

Анна Барабаш отмечает, что чаще всего проблема фальсификата встает для продуктов с высокой добавленной стоимостью — сыров, сливочного масла, творога, сметаны.

Но выявлять в них нарушения удается лишь в лабораторных условиях. По словам эксперта, по результатам такой экспертизы надзорный орган может предписать уничтожить продукты — обычно за счет поставщика.

Госпожа Барабаш считает оборотные штрафы эффективной мерой борьбы с фальсификатом: если они будут составлять от 1% до 10% выручки, то могут изменить политику компаний, в то время как фиксированные взыскания воспринимаются как издержки. Хотя Дмитрий Леонов отмечает, что и сейчас добросовестные участники рынка сталкиваются с рисками: нормативно-правовая база не всегда учитывает реальные производственные процессы, а лаборатории могут быть недостаточно профессиональны.

Бизнес традиционно выступает за более мягкий подход к регулированию. Господин Дюрр полагает, что решить проблему может присоединение компаний к разрабатываемой «Союзмолоком» отраслевой хартии, направленной на расширение числа проверок в рознице и исключение из-под льготного режима налогообложения в части НДС продукции с заменителями молочного жира. Артем Белов отмечает, что достаточно и существующих инструментов контроля, вопрос в расширении практики их применения.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров