Пломбированный рост

Производство мороженого в России в 2025 году может вырасти на 8–9%, достигнув рекордных 650 тыс. тонн. Наращивать выпуск продукции бизнес стимулирует увеличивающийся спрос в рознице и общепите, который, в свою очередь, разгоняет увеличение доходов населения. Однако сдерживать активность может снижение рентабельности производства мороженого с 20% до 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Объем производства мороженого в России в 2025 году может превысить 650 тыс. тонн, прибавив 8–9% год к году, прогнозирует глава Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит, что за январь текущего года показатель уже прибавил 8,3% год к году, до 27,8 тыс. тонн. Он рассчитывает на дальнейшее увеличение объемов. Управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов тоже прогнозирует рост производства.

Но темпы все же могут оказаться более сдержанными, чем в 2024 году. Тогда производство мороженого в России увеличилось на 14,5%, до 600 тыс. тонн, следует из подсчетов, сделанных в рамках исследования «Союзмолока», Streda Consulting и Milknews.

Артем Белов считает основным фактором роста производства мороженого повышение спроса в рознице и общепите за счет роста доходов населения.

Согласно «Нильсен», розничные продажи мороженого за 12 месяцев (с начала февраля 2024 года по конец января 2025 года) выросли на 5,9%, денежные — на 19,4%. Доля поштучной продукции в рублях выросла на 0,8 процентного пункта, до 82,1%. Самыми продаваемыми видами мороженого стали вафельный стаканчик (34,4% денежных продаж), продукция на палочке (33,9%), рожок (15,1%) и сэндвич (7,1%).

В сети «Пятерочка» за 2024 год зафиксировали рост натуральных продаж мороженого на 9%. Категория стала одной из самых быстрорастущих. Аналитики «Нильсен» обращают внимание на то, что одним из стимулов продаж именно поштучного мороженого оказалось жаркое лето 2024 года. Дмитрий Краснов не исключает, что влияние погодного фактора сохранится и в этом году: меняющиеся климатические условия в целом приводят к увеличению сезона потребления мороженого.

Мультипорционное мороженое, по данным «Нильсен», растет медленнее поштучного. За 12 месяцев его натуральные продажи прибавили лишь 1,8%. Заметный рост показала продукция, расфасованная в стаканы — на 18,7% год к году в натуральном выражении — и ролл-упаковку — на 12,9%. Остальные типы упаковки показали падение.

Вторым фактором роста рынка в «Пятерочке» называют частичное переключение внимания потребителей с шоколада. Стоимость последнего в рознице растет уже два года из-за увеличения цен на какао-бобы, растительные масла и другие ингредиенты (см. “Ъ” от 4 марта). Цены на мороженое, согласно «Нильсен», за год увеличились в среднем на 12,5%.

Дмитрий Леонов отмечает увеличение экспортных поставок мороженого.

Господин Краснов говорит, что в 2024 году за рубеж было поставлено 15,2 тыс. тонн продукции на $58,1 млн, год к году показатели выросли на 10,1% и 15,7% соответственно. Но доля России в мировом экспорте мороженого незначительная — 1,8%. Это продиктовано ограничениями со стороны западных стран.

Согласно подсчетам «Союзмолока», Streda Consulting и Milknews, крупнейшим производителем мороженого по итогам прошлого года стала ГК «Айсберри» (бренды «Филевское», «Вологодский пломбир», «Жемчужина России»), нарастившая год к году производство на 12,6%, до 80,4 тыс. тонн. На нее приходится 13,4% от общего объема производства. Следом идут ГК «Ренна» (9,5% объема рынка) и «Юнилевер» (8,1%). Объем их производства за год вырос на 3,3% и 20,1% соответственно. Самыми продаваемыми брендами мороженого в России за 12 месяцев, согласно «Нильсен», стали: «Коровка из Кореновки» (ГК «Ренна»), «Чистая линия», «Золотой стандарт» («Юнилевер»), «Магнат» («Юнилевер») и «Свитлогорье» («Русское молоко»).

Топ-10 производителей мороженого в России в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Компания Объем производства (тыс. тонн) Изменение за год (%) ГК «Айсберри» 80,4 12,6 ГК «Ренна» 57 3,3 «Юнилевер» («Инмарко») 48,8 20,1 Froneri 31,9 5,5 ГК «Славица» 30,9 4,9 «Чистая линия» 22 22,2 ГК «Русский холод» 20 нет данных «Челны Холод» 17,2 –0,7 «Новосибхолод» («Полярис») 16 26,3 «Русское молоко» 14 3,6 Открыть в новом окне Источники: Milknews, Streda Consulting, «Союзмолоко».

Суммарно 20 крупнейших участников рынка в 2024 году обеспечили 71% производства мороженого, за год показатель сократился на четыре процентных пункта, подсчитали в «Союзмолоке», Streda Consulting и Milknews. Артем Белов говорит, что высокие темпы роста рынка стимулируют бизнес инвестировать в расширение мощностей. На 2025 год анонсирован ряд новых проектов, отмечает он. Но сдерживать активность может снижение маржинальности бизнеса. Дмитрий Краснов говорит, что за прошлый год рентабельность крупных производителей составила 15%, потеряв пять процентных пунктов год к году из-за роста затрат.

Александра Мерцалова