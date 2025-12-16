За границу в пломбирном вагоне

Производители мороженого по итогам 2025 года увеличат поставки своей продукции за границу на 25,9% в денежном выражении и на 10–15% — в натуральном. Зарубежные рынки становятся для них более перспективными из-за снижения внутренних продаж. Но маржинальность экспорта может быть невысокой из-за логистических издержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Экспорт российского мороженого в 2025 году может достигнуть $73 млн, увеличившись год к году на 25,9% год к году, прогнозируют в федеральном центре «Агроэкспорт». В январе—сентябре 2025 года, по данным аналитиков, поставки за рубеж составили $67 млн и 16 тыс. тонн, увеличившись на 30% и 15% год к году соответственно. Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Артем Суворов также фиксирует увеличение экспорта: по итогам всего 2025 года поставки достигнут рекордного объема — 20–23 тыс. тонн на $85–105 млн.

Заместитель гендиректора по стратегическому управлению ГК «Ренна» (бренд «Коровка из Кореновки») Игорь Лилеев говорит, что в натуральном выражении экспорт мороженого в этом году растет в пределах 10%. Динамика в долларах, по его словам, более выражена за счет укрепления рубля. Артем Суворов связывает позитивный тренд с расширением географии поставок в дружественные страны и ростом узнаваемости российских брендов в ближнем зарубежье. Он напоминает, что, после ограничения возможностей для поставок в Европу в 2022 году, в структуре экспорта растет доля стран Азии и Африки. С 2024 года совокупный объем поставок восстанавливается, говорит он.

Ключевыми покупателями российского мороженого в «Агроэкспорте» называют Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Монголию и Китай, показавшие в январе—сентябре 2025 года рост поставок в деньгах на 13–41% год у году.

Самый заметный прирост показали Ирак, Южная Корея и Нигерия: за счет эффекта низкой базы экспорт в эти страны в денежном выражении вырос в 2,1–2,7 раза год к году. Игорь Лилеев говорит, что для его компании также выступают ключевыми рынки Армении и Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Господин Суворов поясняет, что экспорт часто выглядит для бизнеса более маржинальным, чем продажи в России: это возможность получать валютную выручку и продавать часть ассортимента в более высоком ценовом сегменте. Но часть премии съедается логистикой, холодовой цепью (комплекс мер для поддержания температурного режима во время поставок), сертификацией и прочими затратами по выходу на новые рынки.

Игорь Лилеев говорит, что из-за валютных колебаний, сложной и дорогой логистики экспорт часто может быть менее маржинален, чем работа на внутреннем рынке. Но зарубежные продажи помогают расширять круг потребителей. В целом доля экспорта, по словам господина Лилеева, составляет 5–6% от совокупного объема производства, по оценке Артема Суворова,—2–3%. Этот показатель растет, но экспорт все еще не выступает определяющей категорией для рынка мороженого, отмечает господин Суворов.

Мотивировать развивать экспорт производителей может в том числе снижение потребления мороженого внутри страны.

Согласно аналитической компании «Нильсен», с ноября 2024 по октябрь 2025 года натуральные продажи мороженого в рознице сократились на 2,9% год к году, в деньгах выросли на 10%. Аналитики NTech отмечают, что по итогам января—сентября 2025 года в натуральном выражении объем реализации остался на уровне прошлого года, в деньгах — вырос на 11%.

Руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин рассчитывает, что позитивный тренд сохранится и к 2030 году экспорт российского мороженого превысит $110 млн в год. Сейчас поставки, по его словам, ведутся более чем в 50 стран. В Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») также говорят о растущем экспортном потенциале мороженого. Совокупный объем его производства, по данным ассоциации, в этом году составит 650 тыс. тонн. Аналогичную оценку приводит господин Суворов, замечая, что рост показателя в этом случае составит 8–9% год к году.

Александра Мерцалова