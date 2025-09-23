У молочных продуктов свернулось потребление

Средняя стоимость густых йогуртов и сыров за год выросла более чем на 20%. Тенденция продиктована увеличением издержек производителей и приводит к снижению потребительского спроса. Стремясь экономить, граждане не только сокращают объем покупок сыров и йогуртов, но и меняют структуру потребления. В фокусе их интереса — продукция без добавок.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средняя стоимость густых йогуртов в рознице в январе—августе составила 30 руб. за 100 г, увеличившись на 21,8% год к году, подсчитали в «Эвоторе» (разработчик кассового ПО). Эта динамика опережает рост цен по другим рассматриваемым категориям молочной продукции. Так, например, сырки и снеки подорожали за этот период на 18,9%, до 84 руб., питьевые йогурты — на 16,9%, до 30 руб.

По данным Росстата, средняя стоимость йогуртов в целом в российской рознице за год выросла на 9,6% год к году, до 321,8 руб. за 1 кг в августе. Классические сыры за аналогичный период подорожали на 19,9%, до 966 руб. за 1 кг, плавленые — на 13,9%, до 729,1 руб.

Данные компании «Нильсен» косвенно указывают на общий рост цен на молочную продукцию, которые в денежном выражении с августа 2024 года по июль 2025 года выросли на 15,5%, в то время как в натуральном выражении сократились на 2,5%.

Цены на молочную продукцию увеличиваются вслед за ростом издержек производителей. В «Руспродсоюзе» (объединяет крупных производителей продуктов питания) ранее отмечали, что за год сырое молоко подорожало в среднем на 23,1% (см. “Ъ” от 11 сентября). На себестоимость йогуртов также влияет цена упаковки, фруктово-ягодных наполнителей, логистики, отмечают в Health & Nutrition (H&N). Рост, по словам представителя компании, фиксируется по всем этим направлениям.

Молочная гастрономия в целом — одна из ключевых категорий потребительских трат.

Согласно данным «Ромира», с июня 2024 года по май 2025 года на нее пришлись 10,8% в структуре расходов граждан на товары первой необходимости.

Опережающий рост цен стимулирует потребителей существенно сокращать покупки отдельных категорий молочной продукции. Продажи густых йогуртов в январе—августе текущего года, по данным «Эвотора», сократились на 12,4% год к году, сыров — на 8,5%. В NTech отмечают сокращение натуральных продаж полутвердых сыров в январе—июне 2025 года на 2,7% год к году, плавленых — на 5,6%.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что ослабление спроса на молочные продукты наблюдается со второго квартала 2024 года. Хотя сейчас ситуация, по его мнению, стабилизируется: он рассчитывает на восстановление продаж до конца года. Эксперт обращает внимание на рост объемов переработки, который приводит к формированию дополнительных запасов молочных продуктов с длительными сроками хранения. Это способствует росту предложения.

В H&N “Ъ” пояснили, что продажи йогуртов в России традиционно привязаны к доходам населения: если они растут, то увеличивается и потребление современной молочной продукции. Сейчас рынок находится под влиянием негативных макроэкономических трендов. Согласно прогнозу Минэкономики, по итогам 2025 года реально располагаемые доходы населения увеличатся на 5,9%. В прошлом году рост составил 7,3%.

Вместе с общим снижением спроса меняется и структура потребления йогурта. Согласно данным «Эвотора», в январе—августе текущего года продажи натурального питьевого йогурта без добавок выросли на 27,5% год к году. В то же время интерес к продукции со вкусом вишни или черешни снизился на 12% год к году, черничные потеряли 1,8%.

В H&N фиксируют активный рост категории греческого йогурта. На продукцию без добавок, согласно «Эвотору», чаще всего переориентируются потребители с низким доходом и старше 55 лет.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров