Инвестиции скисли

Инвестиционная привлекательность российского молочного рынка резко снизилась. В январе—мае 2026 года на нем зарегистрировали на 45% меньше новых предприятий, чем годом ранее, количество действующих структур начало снижаться. Это связано с кризисом перепроизводства. Закупочные цены на сырое молоко за год упали на 23%, переработчикам не удается реализовать излишки, а экспортный потенциал российского молока ограничен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В январе—мае 2026 года в России зарегистрировано 109 компаний и индивидуальных предпринимателей, основной вид деятельности которых выпуск молочной продукции, подсчитали в Rusprofile. Год к году показатель упал на 45%. В «Контур.Фокусе» добавляют, что количество регистраций в молочном животноводстве снизилось год к году на 23,5%, до 1 тыс. в январе—мае этого года. Число всех действующих в России структур, занятых в переработке и производстве молока, 1 июня 2026 года составило 33,5 тыс. компаний, потеряв год к году 26,4%.

Инвестиционная активность на молочном рынке падает быстрее, чем в пищевом производстве в целом.

Согласно «Контур.Фокусу», на 1 июня 2026 года в России действовали 287,5 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на растениеводстве, животноводстве и пищевых продуктах. Год к году значение увеличилось на 0,5%. Количество новых регистраций за январь—май 2026 года снизилось на 14,2%, до 11,9 тыс. В Rusprofile говорят о падении числа регистраций на 10% год к году.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов связывает снижение инвестиционной активности в молочной отрасли, в частности, с ослаблением мер господдержки и ростом стоимости заимствований. Несколько лет назад производители получали льготные кредиты по ставке 2–3% в год, сейчас — по 6,3–9,1%, говорит эксперт.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров считает, что развиваются в основном крупные вертикально интегрированные компании. Хотя и в «Экониве», одной из таких компаний, признают, что были вынуждены поставить некоторые проекты на паузу из-за текущей конъюнктуры. Там отмечают, что для развития новых инвестиционных проектов в молочном животноводстве потребуются эффективные ставки по кредитам на уровне 5–6%.

При этом производство молока пока растет. Согласно Росстату, в январе—мае 2026 года в РФ было произведено 9,14 млн тонн сырого молока, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина связывает это увеличение с инвестиционным лагом: новые проекты на молочном рынке активно закладывались в 2020–2024 годах и сейчас вышли на проектную мощность. Это привело к росту предложения, которое наложилось на сдерживание розничных цен.

Профицит наблюдается и на рынке молочной продукции. Андрей Кучеров говорит, что на начало мая на складах было на 17% больше нераспроданных сыров, чем годом ранее. Остатки масла выросли на 23%, несмотря на сокращение объемов его выпуска. Согласно NTech, в январе—марте 2026 года продажи молочной продукции в натуральном выражении увеличились на 5% год к году, в денежном — только на 9%.

Артем Белов замечает, что рост предложения с осени прошлого года привел к существенному снижению закупочных цен на сырое молоко, предложение опережает спрос. Господин Кучеров отмечает, что в апреле 2026 года средняя цена сырого молока была в среднем на 23% ниже, чем годом ранее. Производители же зафиксировали увеличение издержек на 6–16% за год.

Именно падение закупочных цен — ключевая причина снижения инвестиционной привлекательности отрасли, считает Альбина Корягина. Рентабельность молочного бизнеса, по ее словам, за год сократилась с 37% до 19%.

Если цены продолжат снижение, а издержки будут расти, то к концу 2026 года этот показатель может опуститься ниже 15%, предполагает госпожа Корягина.

Артем Белов считает, что проблему с избытком в России молочной продукции экспорт может решить лишь частично. «Союзмолоко» ждет, что в 2026 году поставки продукции за рубеж вырастут на 8% год к году, до 1,1 млн тонн в эквиваленте молока-сырья. Но экспорт вряд ли сможет поглотить весь избыток молочной продукции, полагают эксперты: для развития направления сохраняются административные барьеры.

Александра Мерцалова