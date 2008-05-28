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14 июня, пятница
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Новости
13:30
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%
12:46
Еврокомиссия обнаружила российское вмешательство на выборах в Европарламент
05:46
Минюст предложил изымать у чиновников средства со счетов
11:48
Первые жители ДНР и ЛНР получили российские паспорта
12:10
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое
14:11
Верховный суд Бразилии признал гомофобию преступлением
13:59
МЧС предупредило о ливне и граде в Москве до утра субботы
13:52
В Дагестане журналиста задержали по подозрению в содействии террористам
13:42
Россия поднялась на 43-е место в рейтинге FIFA
13:28
Миссия NASA на Луну обойдется в $20–30 млрд
13:22
Директор сочинского «Водоканала» осужден на полтора года
12:58
Патриарх Кирилл заявил о политическом характере протеста против храма в Екатеринбурге
12:55
Президент Казахстана назвал бедность причиной протестов
11:56
Индекс РТС обновил пятилетний максимум
11:43
Росстат объяснит, как высчитываются уровень безработицы и доходы населения
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(обновлено: 14.06.2019)
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Телеведущая займется контентом телеканала
1
«Ведомости» продлят контракт с главным редактором
Илья Булавинов сохранит должность еще на год
3
На СМИ2 нагоняют покупательский трафик
«Финам» готов продать новостной агрегатор
Пресса печатает поправки
Издатели предлагают изменить закон «О торговле»
«Ведомостям» подыскивают нового читателя
Продажа газеты обсуждается с владельцем Arbat Capital Алексеем Голубовичем
1
Кризис печатных СМИ добрался до Острова свободы
Власти Кубы сокращают выпуск официальных газет из-за дефицита бумаги
«Игромания» нашла читателя
Сайт приобретет основатель «Канобу» Гаджи Махтиев
1
НМГ зовет телеканалы на More
Холдинг обсуждает запуск общего онлайн-видеосервиса
«СпортКлуб» вышел на разминку
Компания Василия Кикнадзе получила вещательную лицензию
3
Прогрессивное «Человечество» на грани исчезновения
Французская газета L’Humanite подводит итог существования
«Пронто Медиа» переклеивает объявления
Турецкие акционеры сменили руководство холдинга
3
Россияне поверили в интернет и неформальные медиа
Но телевидение пока остается главным каналом информации
ТНТ подает радиосигнал
Станция «Газпром-медиа» и Александра Карманова выйдет в FM-диапазон
Из «Фонтанки» выплыл акционер
Контроль в издании перешел к Виктору Шкулеву
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12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
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«Я почти никогда не лгу другим. Только себе»
Как складывалась карьера «доктора Хауса»
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Кто из звезд посетил церемонию открытия
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Сделали паузу
Как отдыхают известные россияне
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Как рождался, жил и умирал первый советский тракторный завод
Что предложил в письме арестованный авиаконструктор Туполев главе НКВД
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Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия