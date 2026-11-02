Основатель Copy.ru рассказал о сокращении на 22% объема заказов в первом полугодии
По итогам первого полугодия объем заказов сети типографий и копировальных центров Copy.ru сократился на 22%, сообщил в интервью «Ъ» основатель сети Руслан Галифанов. По его словам, расходы на персонал выросли на 11%, а суммарная выручка упала на 24%.
По словам господина Галифанова, с 2026 года увеличилась налоговая нагрузка, усилилось давление на бизнес. «Если до 2026 года мы росли примерно на 20% год к году, то сейчас даже не можем выдерживать прошлогодний темп. Мы падаем по отношению к предыдущему году»,— рассказал он.
Как пояснил основатель Copy.ru, клиенты сети стали снижать объем заказов. В таких условиях бизнес активно сокращает издержки на то, что не является первой необходимостью, отметил Руслан Галифанов. «Мы тоже вынуждены из-за этого повышать стоимость наших услуг на 20%, поскольку затратная часть выросла на 30%. В результате мы находимся в постоянном стрессе, изучении новых законов, пытаемся избежать штрафов»,— добавил он.