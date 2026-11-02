Основатель Copy.ru рассказал о сокращении на 22% объема заказов в первом полугодии

По словам господина Галифанова, с 2026 года увеличилась налоговая нагрузка, усилилось давление на бизнес. «Если до 2026 года мы росли примерно на 20% год к году, то сейчас даже не можем выдерживать прошлогодний темп. Мы падаем по отношению к предыдущему году»,— рассказал он.