Rambler&Co: каждый третий не станет читать СМИ с текстами от ИИ

17% опрошенных заявили, что нейтрально бы отреагировали на медиа с ИИ-текстами, 14% отнеслись бы к этому с удивлением, но сочли бы нормальным для современного мира. Только 11% сообщили, что их доверие к такому изданию даже выросло бы. Участники опроса отметили, что главная потенциальная польза нейросетей для СМИ — грамотность текста. 63% опрошенных заявили, что в таких текстах отсутствуют пунктуационные и орфографические ошибки. Большинство участников (56%) поддержали дальнейшее развитие ИИ в медиа с учетом человеческого контроля.