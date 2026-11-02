Rambler&Co: каждый третий не станет читать СМИ с текстами от ИИ
Около 37% опрошенных заявили, что не будут читать СМИ, если все тексты в нем будет писать искусственный интеллект. Об этом свидетельствуют данные опроса Rambler&Co (есть у «Ъ»), в котором интернет-пользователи рассказали об их отношении к текстам изданий, созданным с помощью нейросетей.
Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 23 по 29 октября 2026 года. В нем приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей.
17% опрошенных заявили, что нейтрально бы отреагировали на медиа с ИИ-текстами, 14% отнеслись бы к этому с удивлением, но сочли бы нормальным для современного мира. Только 11% сообщили, что их доверие к такому изданию даже выросло бы. Участники опроса отметили, что главная потенциальная польза нейросетей для СМИ — грамотность текста. 63% опрошенных заявили, что в таких текстах отсутствуют пунктуационные и орфографические ошибки. Большинство участников (56%) поддержали дальнейшее развитие ИИ в медиа с учетом человеческого контроля.
Около 27% опрошенных заявили, что нейросетям можно доверить инструкции и контентные карточки с объяснениями. 21% и 20% среди таких форматов назвали заголовки и новости спорта. Каждый десятый (10%) посчитал, что искусственный интеллект может писать оперативные российские и международные новости.