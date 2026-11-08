Ищут Бонда, не могут найти
Кто может стать исполнителем роли агента 007
Роберт Паттинсон может стать новым Джеймсом Бондом. Актер, известный по фильмам «Сумерки» и «Бэтмен», вошел в число главных претендентов на роль агента 007, сообщает Deadline. Кастинг продолжается с весны. Однако определиться с исполнителем главной роли создатели фильма не могут до сих пор.
Впрочем, поклонники бондианы возможное назначение Паттинсона встретили неоднозначно. Да и самому актеру роль агента 007 может принести больше проблем, чем пользы, считает кинообозреватель “Ъ” Юлия Шагельман:
«Роль Бонда требует серьезного вовлечения, то есть явно это не один фильм, а история одной большой роли, по которой тебя будут узнавать. И, как мы знаем по предыдущим частям бондианы, не всегда это хорошо. Так, Дэниэлу Крейгу в какой-то момент так это все осточертело, что он в интервью даже говорил, как от этого устал и мечтает, чтобы Бонд наконец-то уже умер. Но затем актер согласился на еще один, последний фильм.
Лично мне было бы жаль потерять в этой франшизе таких артистов, как Паттинсон и О‘Коннор, которые могут сыграть гораздо более интересных персонажей. Либо роль Бонда должен исполнить какой-то неизвестный актер, который, возможно, нас удивит и не станет ассоциироваться со своими предыдущими работами. Либо тот, кто, может быть, обладает не столь широким диапазоном, как упомянутые артисты, но при этом хорошо впишется в роль обаятельного шпиона.
Что касается режиссера Дени Вильнёва, то понятно, что это у него собственный почерк и представления о прекрасном. Вопрос, насколько большую творческую свободу ему дадут. Два фильма, которые снимал Сэм Мендес, были не просто картинами про Бонда, а именно работами Сэма Мендеса. Здесь, безусловно, я думаю, что Вильнев бы не согласился на большие ограничения, так что, по крайней мере, первый фильм будет фильмом Вильнева».
К слову, букмекеры ставят на другого кандидата. Главный фаворит — британец Каллум Тернер, известный по фильмам «Фантастические твари» и сериалу «Властелины воздуха». В его пользу также публично высказался и один из прежних исполнителей роли Бонда Пирс Броснан. По данным Deadline, финальное решение, вероятно, будут принято до конца месяца.