Ищут Бонда, не могут найти

«Роль Бонда требует серьезного вовлечения, то есть явно это не один фильм, а история одной большой роли, по которой тебя будут узнавать. И, как мы знаем по предыдущим частям бондианы, не всегда это хорошо. Так, Дэниэлу Крейгу в какой-то момент так это все осточертело, что он в интервью даже говорил, как от этого устал и мечтает, чтобы Бонд наконец-то уже умер. Но затем актер согласился на еще один, последний фильм.